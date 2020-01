Benzinkúti lopás, a skálás gyilkos és a becsület kérdése

Összeszedtük az év 3. hetének legnépszerűbb cikkeit. Ezeket szerettétek a legjobban!

Abszolút győztes hírünk a múlt hétről a szabadbattyáni benzinkút kifosztása volt, melynek talán legmókásabb része az, hogy a pénz egy részét egy kisbaba pelenkája és rugdalózója közé dugták. Az elkövető egy anya és fia volt, akik hárommillió forint készpénzt vittek el a kútról, ám az ott készült felvételek alapján a rendőrök már másnap elfogták őket. A cikket itt találjátok.

A dunaújvárosi Vasmű úti platánsor kivágása megdöbbentette és felháborította Olvasóinkat, hiszen a fák többsége egészséges, a várossal egyidős növény volt. A fasor értelmetlennek tűnő haláláról itt olvashattok bővebben.

Szintén nagy visszhangja volt annak az esetnek, mely egy Fejér megyei gazdával történt. Becsületkasszázós rendszerrel lehetett nála zöldséget, gyümölcsöt vásárolni, míg két adóellenőr jelent meg standjánál, és megbüntették. Kollégánk papírra vetette gondolatait az ügy kapcsán: Jegyzet a becsülethez.

A skálás gyilkos néven elhíresült Bene László szabadon engedéséről is szó esett: a férfit 1994-ben ültették le négy ember meggyilkolásáért, tettestársa, Donászi 2001-ben öngyilkos lett a börtönben. Benét azonban jó magaviseletért egyelőre nem jogerősen, de szabadlábra helyezné a bíróság. Cikkünkben az egyik áldozat édesapja, a sárszentmihályi Tóth Tamás nyilatkozik.

Az elmúlt hetekben két olyan baleset is történt Fejér megyében, melyeket az okozott, hogy a sofőr nem látott ki rendesen a szélvédőjén, párás vagy befagyott üveg miatt. Az egyik balesetnél egy villanyoszlopott döntött ki a sofőr Gárdonyban, a másik esetben sajnos egy gyalogost is elütöttek a zebrán, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Hiába hívja fel a rendőrség is a figyelmet, hogy ne induljunk útnak addig, amíg nem látunk rendesen ki az autónkon, szemléltetni akartuk, hogy mennyit lát a gyalogosból egy befagyott, bepárásodott szélvédőn át a sofőr. Videóval szemléltetett cikkünket itt tekinthetik meg.

S hogy a sok rossz hír mellett egy kis szívmelengető hírrel is szolgáltunk: ismeretlenek segítettek egy fehérvári nőnek, akinek autója nem indult el a fagyban. A három férfi önzetlen segítségét hálás szívvel köszönte meg a hölgy.