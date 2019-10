Páncéltörők és más erősségeink – Interjú Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel

Hétfőn ünnepség vendége volt a Pákozd Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhelyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki az eseményen egyebek mellett a haderőfejlesztésre, a tartalékos rendszerre, a külföldi szerepvállalásra vonatkozó kérdéseinkre is válaszolt.

Ön szerint miért jó ma Magyarországon katonának lenni?

– A honvédelmi és haderőfejlesztési program jelenleg nagyon erős támogatást kap a kormány részéről, és ez egyaránt jelent erkölcsi és anyagi megbecsülést. Erkölcsi támogatás előfordult már korábban is, de az nem párosult anyagi támogatással. Ezek jelenlegi megléte megteremti számunkra azt a lehetőséget, hogy a 21. század kihívásainak megfelelő technikai eszközökhöz juthassunk. Az ilyen színvonalú technikai eszközök használatához azonban kiválóan felkészült katonákra van szükség. Amennyiben a fiatalok megtalálják a helyüket, a szerepüket, a jövőjüket ebben a most kialakuló Magyar Honvédségben, akkor minden katonánk azt mondhatja majd, hogy jó katonának lenni.

Beszéljünk konkrétumokról: mennyiben vált be a tartalékos rendszer?

– Az önkéntes tartalékos rendszer ötlete 2003-ra datálható, még arra az időre, mielőtt felfüggesztettük, illetve megszüntettük volna a sorkatonai szolgálatot. Ám az a rendszer nem működött, hiszen 2010-ben mindösszesen tizenhét önkéntes tartalékos katonánk volt. Ma azonban ez a szám már több mint nyolcezer-kilencszáz. Márpedig ez azt mutatja, hogy a jelenlegi önkéntes tartalékos rendszer jó és működőképes.

Ugyan a korábbinál valóban sokkal népszerűbb manapság a hivatásos vagy szerződéses katonai hivatás, ám jellemző az is, hogy sokan egy-két év után elhagyják a pályát. Miként lehet csökkenteni azok számát, akik leveszik az egyenruhát?

– Mindig is létezett hullámzás e tekintetben, sőt, egy időben többen mentek el annál, mint ahányan jöttek, mint ahányan bevonultak. Azért most már pozitív ez a mérleg, azaz többen érkeznek, mint amennyien elmennek tőlünk. Mivel ebből a szempontból a Magyar Honvédség is a társadalomból építkezik, természetesen nekünk is a társadalomban meglévő kihívásokra kell választ adnunk, azoknak kell megfelelnünk. A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot együtt kell kezelni. Ha ezt a folyamatot mi jól „le tudjuk követni”, márpedig ez a szándékunk, akkor egyre kedvezőbb lesz a beáramlás. Már most azt mondhatjuk, hogy a létszámunk egyre gyarapszik és egyre nő.

Elárulná, mi a haditechnikai fejlesztés legfrissebb híre?

– A legújabb hír ezzel kapcsolatban a kézi páncéltörő eszközök beszerzéséhez kapcsolódik. A katonai szervezetek közötti elosztásukat már megkezdtük, mint ahogyan a kezelésükhöz értő katonák kiképzésének első ütemét is végrehajtottuk. Ez azon katonák felkészítését jelenti, akik majd oktatják a többieket: ez a „Képezd a kiképzőt” elnevezésű program keretében történik meg. A többi új haditechnikai eszközre most még várunk. Hamarosan megérkeznek a könnyű helikopterek, a kiskunfélegyházi fegyverüzemben pedig folytatódik a korszerű kézifegyverek gyártása és összeszerelése, hiszen a következő nagy lépés a katonák egyéni felszerelésének további fejlesztése lesz.

Mi a magyar katona külszolgálatának prioritása? Nekem minden arra utal, hogy a Balkán marad még jó ideig…

– Igen, hiszen Magyarország számára elsődleges kérdés a Nyugat-Balkán helyzete. Hazánk és a NATO számára is létező probléma a déli fenyegetettség, az, amit térségünknek a balkáni útvonal jelent, ez pedig arra kötelez minket, hogy a Nyugat-Balkán biztonságát tekintsük a legfontosabbnak. Ebből következik, hogy a békefenntartó műveletekben részt vevő katonáink létszámának több mint a fele ott teljesít szolgálatot, de vannak katonáink olyan távolabbi térségekben is, ahol instabil az államok helyzete. Ahol segíteni kell a béke és a biztonság fenntartását vagy megteremtését, ahol olyan emberek éltek, akik kiszolgáltatottságukban kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, otthonukat, szeretteiket.