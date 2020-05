Beillik gyermeknapi meglepetésnek is a szári játszótérfejlesztés

Akár gyereknapi ajándéknak is felfogható a tavaly átadott játszótér további fejlesztése, amelynek első apró lépése, a körhinta alatti rész gumiborítással történő ellátása, a héten meg is történt, ám további bővítés is várható a területen.

A templom mögötti játszóteret, amelyre több játék is került, magánadományból hozták létre tavaly. Tapasztalatok szerint ezek között a körhinta a legnépszerűbb, ezért az önkormányzat úgy gondolta, az alatta lévő kavicságy helyett praktikusabb lenne ott is a játszótér nagyobb részét borító, vízáteresztő gumiburkolatot lefektetni. Ez készült el a héten mintegy 1 millió forintból. Ám az önkormányzat további fejlesztéseket tervez a területen, ezért pályázatot adnak be a Magyar falu programban: szeretnének 4-5 olyan gépet beszerezni, amelyet a szülők, de akár a nagyszülők is használni tudnak, amíg gyermekük a játszótéren játszik. – Nem a klasszikus értelemben vett fitnesszparkot szeretnék létrehozni, amelyre számos jó példa akad országszerte, inkább olyan eszközökre gondoltunk, amelyek a kifejezett erősítés helyett inkább egyes testrészek, testtájak átmozgatására használhatók. Erre 5 millió forintot szeretnénk fordítani. – mondta el Németh Norbert polgármester. A játszótér szélén, de még a kerítésen belül felállított „gépek" között a tervek szerint lesz olyan, amellyel a csípőt, aztán olyan, amivel a vállat, a nyakat lehet megmozgatni, és olyan is, amivel lépegetni lehet. Az új eszközök mellett pedig padokat is beszereznek, ha elnyerik a pályázott összeget.