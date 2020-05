Beérett a vadászok tavalyi összefogása – A fehérváriak gyűjtöttek a legtöbbet

Ilyenkor, tavasszal szokták átadni a vadászok azt az adományt, amelyet év végén gyűjtöttek össze egy jótékonysági vadászaton. A legutóbbi esemény már országos szintű volt, melynek központi eseménye a kápolnásnyéki Halász-kastély volt.

Ezúttal nem kerülhet sor a szimbolikus átadásra, de jó hír, hogy – országosan is kiemelkedő módon – 9 millió forintot gyűjtöttek a fehérvári kórház gyermekosztályának. Mind a tizenkilenc megye kórháza támogatásban részesült. 2013 óta zajlik a jótékonysági vadászat Kápolnásnyéken, amely tavaly év végén immáron országos programmá bővült. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője örömmel jelentette be a Fejér Megyei Hírlapnak: a legutóbbi, 2019. december 27-én rendezett programjukon 1200 résztvevővel közel 37 millió forintot gyűjtöttek össze összesen a tizenkilenc megyében megrendezett vadászaton. Az esemény központi helyszíne ezúttal is a kápolnásnyéki Halász-kastély volt, ahonnan öt vadászterületre indult apróvad társas vadászatára a 153 Fejér megyei résztvevő és 17 támogató – akiknek köszönhetően a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház számára ezúttal 9 millió forintot sikerült összegyűjteni.

– Az első hat évben Fejér megyei szintű volt a rendezvény, ez idő alatt 10 millió forintot gyűjtöttünk össze a fehérvári kórháznak. A tavalyi országos programon már tizenkilenc megyei kórház gyermekosztályának gyűjthettünk adományokat, így tehát eddig összességében 47 millió forint értékben járulhatott hozzá a magyar vadásztársadalom a gyermekek gyógyításához – fogalmazott az ötletgazda. Az apropó, amiért most összegezték az év végi program eredményeit, az, hogy mindig tavasszal történt az adomány szimbolikus átadása a kórháznak.

A járványhelyzet miatt erre most nem kerül sor, de az elszámolás fontos, hangsúlyozza az ügyvezető: – Mivel országos szinten 1200 személy és szervezet csatlakozott a programhoz, rendkívül fontosnak tartom, hogy elszámoljunk mindenki felé, aki munkájával, támogatásával hozzájárult az eseményhez. Mind a 19 kórház alapítványával aláírtuk a szerződést, így megteremtődött a lehetőség az átfogó tájékoztatásra. A Fej­ér megyei kórház 9 049 000 forint értékben juthatott új eszközökhöz, melyek beszerzése folyamatban van. Érkezik a kórházba egy pulzoximéter, egy újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék, egy speciális laboratóriumi műszer, négy vérnyomásmérő, valamint két inkubátorra helyezhető ledes kékfénylámpa, amely a sárgaság elleni hatékony gyógyítást teszi lehetővé – sorolja Fejes László, hozzátéve: az, hogy országos szintűvé válhatott a rendezvény, alapvetően annak köszönhető, hogy a szervezés jelentős struktúraváltáson ment keresztül, s megalapították a csak ezzel foglalkozó Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft.-t. Az idei esemény kapcsán azonban ez a szervezet is kivár: – Abban a reményben dolgozunk, hogy az év végi rendezvényt a koronavírus már nem veszélyezteti, így idén is sokat tehetünk a gyerekek gyógyításáért. Az idei Fehován, amely a Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek nagyszabású találkozója a Hungexpón, a szlovákiai terjeszkedést már előkészítettük, de most minden bizonytalan, a tárgyalásokat átmenetileg befagyasztottuk – árulta el Fejes László, kiemelve: – Felemelő érzés a kórházak gyermekosztályainak támogatása bármilyen mértékben, de 37 millió forintos nagyságrendben különösen az! Napjainkban felértékelődik az emberek egymás iránti szeretete, ezért is jó látni a vadásztársadalom összefogását, amely páratlan e tekintetben. Példamutató minden élethelyzetben!