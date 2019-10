A becsengetés nincs kőbe vésve!

Reggelente kész mutatvány a gyerekeket időben iskolába juttatni, főleg, ha autóval igyekszik a család minden tagja a rendeltetési helyére, és kiváltképp, ha nagyvárosról van szó. Van kiút?

A tumultus a tetőfokára hág a 7.30 és 8 óra közti időszakban, így valamiféle varázslatnak kell történnie ahhoz, hogy mindenki megőrizze a nyugalmát, és még időben be is érjenek az érintettek csengetés előtt. Az iskolák csengetési rendjét a házirend szabályozza – áll a 20/2012-es Emmi-rendeletben –, ám azt, hogy például az első órának mikor kell elkezdődnie, nem rendezi külön szabályzat. Ez tehát az iskolák belső hatásköre.

A legtöbb oktatási intézményben a megszokott 8 óra az első becsengetés időpontja. De vannak eltérő csengetési időpontok is, hogy csak néhányat említsünk: a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban például már évtizedek óta 7.30-kor kezdődik a tanítás. Birkás Krisztina igazgatónő szerint ennek az az oka, hogy a környékről bejáró diákok úgy érkeznek a buszokkal, hogy ez volt a leghatékonyabb megoldás. A székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskolában 7.45-kor csengetnek be, így azon a környéken 7.40 utánra nagyjából megszűnik az autós tumultus – illetve átalakul. A vasút környéke ugyanis mindig is frekventált területnek számított ebből a szempontból. A pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Szakgimnáziumban 8.15-kor kezdődik a nap, s most becsatlakozott a 8 órától eltérő időpontot választó intézmények sorába a Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola minden intézménye is, ahol az eddigi 8 órai kezdést eltolták egy merőben szokatlan időpontra: 8.30-ra.

– Amikor tanévkezdéskor bejelentettem a szülői értekezleten, kisebb ováció, vastaps fogadta az ötletet – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak Rockenbauer Lajos igazgató, utalva arra az „áldatlan állapotra”, amely a környékbeli utcákban alakult ki a 8 óra előtti időszakban. A lakók munkába indulnak ilyenkor, a szülők pedig próbáltak helyet keresni, amíg a gyereket iskolába engedik, kísérik. Erre volt nagyon jó megoldás a 8.30-as iskolakezdés. Megszűnt a feszültség, a diákok pedig éberebbek már 8.30-ra…

– Lényegesen nyugodtabb a munkakezdés, szétszóródott kicsit az autós „mezőny” – fogalmaz az igazgató, hozzátéve, természetesen attól még az iskola 7 órától nyitva van, bent vannak az ügyeletes pedagógusok, tehát a korábban érkezők is felügyelet alatt vannak. – A fél órával későbbi kezdés azonban rengeteget számít, mert addigra a szülőnek nem kell a város másik feléből áttörnie a reggeli zsúfoltságon. Minőségi különbség van tehát három­negyed nyolc és negyed kilenc között, amikor arról van szó, hogy át kell jutni mondjuk a Berényi úton. S addigra a gyerekek is jobban feléb­rednek…

Ennek ellenére, mint kiderült, nem végeznek később a gyerekek a Comeniusban – az utolsó két óra, a hetedik és a nyolcadik ugyanis itt 35 perces. Ami éppen elég egy hosszú munkanap végére, ezt a felnőttek is jól tudják. Az órák hossza nincs úgy kőbe vésve, mint ahogyan azt sokan gondolják. A 45 perces tanóra inkább megszokás kérdése. Rockenbauer Lajos rávilágított: a 20/2012-es Emmi-rendelet azt is szabályozza, hogy egy elméleti tanóra minimum 35 perces, maximum 135 perces lehet. S noha mindenki 45 perces órákban gondolkodik, a rugalmasságot ezen a téren is megengedi a szabályozás az iskoláknak. Bár éppen ezért a nagyobbaknak, vagyis a 17-18 éves korosztályt felölelő 11–12. évfolyamosoknak már gyakran összevonnak két órát egy 90 percessé – így jobban el tudnak mélyedni egy témában. Az igazgató leszögezte: – A lényeg mégis az, hogy noha fél órával később kezdenek, mégis ugyanakkor végeznek, mint korábban. Azt szeretném, hogy az iskola legyen minél hatékonyabb, a diákok minél több mindent el tudjanak sajátítani, legyen pörgős, élvezetes az oktatás – egyszóval érezzék jól magukat!