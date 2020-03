Bauer Nusi sokat tesz Vértesboglárért

Bauer Jánosnét, Nusi nénit Vértesbogláron csak az újszülötteknek kell bemutatni. Mindenben benne van a településen, ahol előbb polgármesterként, majd a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként tevékenykedett egészen a tavalyi választásokig.

Az elnöki tisztet 2006 óta töltötte be, de már előtte két ciklusban képviselői feladatokat is vállalt a nemzetiségi önkormányzatban, amelybe polgármestersége idején került be. Polgármester 1990–2004 között volt. Nusi néni, született Keilbach Anna olyan, mint egy perpetuum mobile: állandóan jön-megy, szervezkedik, intézkedik.

– Vértesbogláron, sváb családban születtem. A család ősei 1736-ban kerültek ide a Fekete-erdő környékéről. Apai nagyapám és édesapám is bognár volt, háztartásbeli nagy­anyám pedig a sekrestyési teendőket látta el a faluban. Négyen voltunk testvérek – mesélte Nusi néni. Anyai ágon kereskedő volt a család, boltjuk a háznál, a Kossuth utcában működött. Az árut Pestről, vagy Csepelről hordta lovaskocsival a nagyapja, aki sokszor mesélte unokájának, mennyire izgult a dunai átkelések alatt a kompon, mert a lovak rosszul viselték a vízi utazást. A háború utáni kitelepítéskor egyik családot sem vitték el. Ám sokakhoz hasonlóan Nusi néni sem tudja, mi mentette meg őket a kitelepítés szörnyűségétől.

– Pletykák persze jártak abban az időben is. Egyesek azt mondták, a gazdagokat viszik, mások meg azt, hogy a Volksbund-tagokat. Az én nagyszüleim tehetősek voltak, de nem gazdagok, a pártba sem léptek be. Ugyanakkor nagymamám testvérét, akik öt gyerekkel éltek egy kicsi házban, vonatra rakták. Boglárról 830 főt vittek el, ami az akkori német lakosság 80 százalékát jelentette. Én csak egyetlen asszonyról tudok, aki visszajött – mondta Nusi néni, aki tökéletesen beszél svábul. Családja 14 éves koráig élt az anyai nagyszülőknél, így a nyelv mellett elsajátította a sváb konyha fortélyait, a hagyományokat és a kultúrát is. Anyai nagyanyja élete végéig sváb viseletben járt. Nem így az apai nagymama, aki a kereskedésnek köszönhetően másabb körökben forgott és már az 50-es évek végén levette a sváb ruhát.

– Óvodába nem járhattam, mert édesapám „maszek” volt, ezért csupán egyetlen napot töltöttem az intézményben, azt is csak azért, mert az óvónő eljött egy hivatalos ellenőrzés előtt és azt kérte, a statisztika javítása érdekében vigyenek be másnap az akkor még pelenkás öcsémmel együtt. A napjaimat a nagyszüleimmel töltöttem, hol egyikkel, hol másikkal. Bejártam a boltba, ahol segíthettem, elmentem a sekrestyés nagymamával a templomba, ha például keresztelőre kellett előkészülni, vagy temetésen a papnak segíteni. Beültem a bognár nagyapám mellé a műhelybe. Közben egyik helyen az asszonyokat hallgattam pletykálkodni, a másik helyen meg a férfiakat a feleségükre panaszkodni – nevetett Nusi néni, aki aztán szintén boglári családból származó sváb férjet választott magának.

Az évek alatt mindvégig megőrizte nemzetiségét és vallását, amelyre ma is büszke és amelynek továbbadásán hosszú évekig dolgozott Vértesbogláron. Először a 80-as években alakult nemzetiségi énekkart vezette, amelynek maga is tagja volt, de felsorolni is nehéz, mennyi mindent tett polgármesterként és nemzetiségi képviselőként, majd elnökként a hagyományőrzés érdekében. És tesz ma is, 68 évesen. Aktívan részt vesz az iskolai hagyományőrző programokban, nyáron többedmagával főz a tájházban – amelynek a létrehozásában is benne volt – a táborozó gyerekekre, a tollfosztó bálra literszám készíti a borlevest. De részt vállalt annak idején a boglári napok létrehozásában, a Pyrbaummal kötött testvértelepülési megállapodás tető alá hozásában, valamint a német nyelvi verseny elindításában is. És hol van még a felsorolás vége? Tavaly ősszel azonban úgy döntött: jöjjenek a fiatalok! De ha hívják, ma is megy.

– Ha az ember megszokja a mindennapos pörgést, nehéz a nyüzsgésből egyik napra a másikra kikerülni. Tudomásul kell azonban venni, hogy már én is könnyebben fáradok, néha nehezebben mennek a dolgok. Viszont szívesen vállalok még egy-egy feladatot, ha megkérnek rá – mosolygott.