Bátor fiatalok versengtek a megyei fináléban

Hat megyei város 13 középiskolájának 30 csapata vett részt idén a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által hatodik alkalommal meghirdetett versenyben. Közülük 25 jutott el a pénteki döntőig.

A Döntésünk a jövőnk című, a felelős szexuális magatartásra nevelés jegyében zajló vetélkedő három fordulóból állt. Az első egyfajta szűrő, ahol elméleti tesztsor és komoly kérdések vártak a versenyzőkre. A második a plakátverseny, ahol fi gyelemfelhívó plakátokat kellett készíteni – ezek a székesfehérvári autó buszpályaudvar várójának üvegablakain láthatók. Ebben a versenyben múlt héten hirdettek eredményt.

A harmadik, utolsó versenyben pedig 4–5 perces, kortársaknak szóló kreatív produkció elő adása várt a csapatokra, ami szinte bármi lehetett: kisfilm, egy jelenet, vagy egy prezentációval összekötött előadás. A téma természetesen itt is a felelős szexuális magatartás volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egész versenysorozat célja, hogy a versenyző diákok a megszerzett ismereteikkel tudják formálni kortársaik szemléletmódját, így segítve elő az ő egészségtudatos életmódjuk kialakítását. Az őszinte és bátor előadásokat a Székesfehérvári Diáktanács tagjaiból álló zsűri bírálta el, akik hitelesen meg tudták ítélni az alkotásokat, hiszen maguk is a versenyzők korosztályába tartoznak. Az első helyet a bicskei Vajda János Gimnázium How I met with HPV nevű csapata szerezte meg, megelőzve a székesfehérvári I. István Szakiskola A csapat nevű, illetve a sárbogárdi Petőfi Gimnázium Szifilisz nevű gárdáját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS