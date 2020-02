Bartók Béla tér: tavasszal kezdődik a második ütem

Mintha megállt volna a Bartók Béla tér felújítása, a felbontott aszfalt helyén murva van – vetette fel olvasónk, aki arra volt kíváncsi, mikor készül el a munka?

Amint arról a múlt év márciu­sában beszámoltunk, átadták a kivitelezőknek a munkaterületet a Bartók Béla téren, ahol egy valóban közösségi teret alakítanak ki, megújul a burkolat, eltűnik a régi medence, helyén pedig rendezvénytérként is használható felület jön létre.

A belvárosi tér felújítása, közösségi helyszínné való újragondolása összesen 322,36 millió forintba kerül. Ebből 261,65 millió vissza nem térítendő uniós támogatás, a többit saját büdzséből fedezi a város.

Néhány héttel később az aszfaltbontással megkezdődött a vízi közművek, illetve a közvilágítás átépítése. Később aztán az átvágott, felbontott útszakaszokat kaviccsal „szórták be”. Olvasónknak az a benyomása, hogy ezt követően hónapok óta nem történik semmi a területen, s arra volt kíváncsi, mi az oka ennek, mikor készül el a felújítás.

Amint a fehérvári önkormányzattól megtudtuk, a Bartók Béla tér felújítása három ütemre bontva valósul meg. Az elsőben 2019 márciusától szeptemberéig megtörténtek a közműépítések, majd egy ideiglenes burkolatot kaptak a bontással érintett út- és járdafelületek. A második ütem következik most: ennek keretében valósul meg a Jókai utca és a Bartók Béla tér burkolat- és térépítészete, parkosítása, valamint a Csók István Képtár homlokzatának felújítása. Itt a közbeszerzési eljárás lezárultát követően, nagy valószínűséggel 2020 tavaszán kezdődhet és őszre be is fejeződhet ez a szakasz.

Az utolsó ütemben történik majd meg az Oskola utca burkolatépítése, és ezzel válik majd teljessé a felújítás. Ezt azonban, mint az önkormányzat válasza hangsúlyozza, mindenképpen össze kell hangolni a múzeum épületének, azaz az egykori rendháznak a felújításával (meg kell várni annak befejezését), ugyanis ennek a munkának az Oskola utca a felvonulási területe.