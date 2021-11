Szent Gellért-díjas tanítónő lett a Bicskén oktató Barnaföldi Rebeka Sára

„Jó viszonyt ápol az iskola dolgozóival, jelenlegi és volt tanítványaival. Energiáját és idejét nem sajnálva vesz részt az intézmény pedagógiai munkájában. Szakmai munkájára az igényesség jellemző, gazdag pedagógiai eszköztárral rendelkezik, szívesen alkalmaz új módszereket és eljárásokat. Gyermekszeretetével, támogató hozzáállásával sokat tesz azért, hogy az iskola szakmai színvonala, külső megítélése egyenletesen magas legyen.”

Fentiek szeptember 24-én a fehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban hangzottak el. Ekkor adták át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pedagógusi elismeréseit. Barnaföldi Rebeka Sárát, a bicskei Szent László Általános Iskola hittantanárát-tanítóját, aki húsz éve tagja a bicskei nevelőtestületnek, a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával ismerték el.

– Hálás vagyok azért, hogy megkaptam ezt a díjat, de az igaz ajándék számomra az a 30 kisgyerek, akik most kezdték az elsőt az osztályomban és az a 240 diák, akiket név szerint ismerek az iskolában – mondta a díjazott. Barnaföldi Rebeka Sára igazi elkötelezett pedagógus. Óvodáskora óta tanítónőnek készült, és ebben szülei is maximálisan támogatták. A tanítás és a gyerekek az életét jelentik, és még húsz év után is ugyanolyan izgalommal várja, hogy reggel az osztályterembe léphessen, mint pályája elején. Budapesten nőtt fel, de a főiskola után mégis egyértelmű volt számára, hogy vidéki iskolában tanítson, ahol családias a légkör és olyan a hangulat, hogy – ahogy fogalmazott – akár hóangyalkát is csinálhatnak a gyerekek télen az udvaron. A vidéki állás mellett viszont megtartotta fővárosi életét. Szereti a nagyvárosi nyüzsgést, a budapesti légkört, amit azonban a nap 24 órájában nehezen viselne. Így viszont a kettő jól kiegyensúlyozza egymást, ezért nem bánja, hogy több mint 20 éve ingázik.

Amikor belépett a bicskei iskolába, azonnal osztályt kapott, majd néhány évvel később az osztályfőnökség és a hittan mellé a néptánc is bekerült a „repertoárjába”, amit 6. osztályig oktat. Huszonegy év hosszú idő, ami alatt több száz gyermek fordult meg a keze alatt, ám egyáltalán nem fáradt bele a tanításba.

– Vannak persze néha gondok, meg olyan tanulók, akikkel kicsit nehezebb, de nekem ők adják az erőt. Ha felmérőt írunk, a mai napig annyira izgatott vagyok, vajon megértették-e, amit átadtam nekik, hogy addig nem tudok lefeküdni, amíg nem néztem meg a dolgozatokat. Sőt még éjjel be is írom a jegyeket az elektronikus naplóba – árulta el. Megszállottnak azonban nem, inkább csak elhivatottnak mondaná magát.

Nehéz? Hát persze, hiszen a világ felgyorsult az elmúlt években. Az iskola feladata ma már nemcsak az oktatás, a nevelés, de az is, hogy lelassítsa a diákokat, és hitet adjon nekik. Az egyházi intézményekbe beíratott gyerekeknek is sokszor az iskolában kell megtanítani a hitet, megmutatni nekik, hogyan járjanak az útjukon.

– A vallás olyan eszköz, amellyel a diákok lecsendesíthetők. Megmutatjuk nekik Isten útját, amire a kicsik nagyon nyitottak, aztán reménykedünk benne, hogy idősebb korban is rajta maradnak. Az is előfordul, hogy azok a szülők, akik nem vallásosak, nem járnak templomba, de hozzánk íratták be a gyermeküket, egyszer csak megjelennek, gyermekük hatására ők is Isten útjára lépnek – mondta a tanítónő, aki az iskola „húzónevei” közé tartozik, vagyis vannak, akik kifejezetten miatta viszik a gyermeküket a Szent Lászlóba. Ez szerinte nemcsak megtisztelő, de felelősséget is jelent. Emiatt nem ment el végül évekkel ezelőtt Erdélybe sem tanítani. Pedig szívesen tette volna.

A húsz év alatt soha nem fordult meg a fejében, hogy elhagyja a pályát. Tanítói hitvallása szerint pedig rossz gyerek nincs, csak mindenkihez a megfelelő módon kell hozzáállni.