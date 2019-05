„Bármikor visszamennénk” – így meséltek felvidéki útjukról az Aranykéz diákjai

Felvidéki élményeikről számoltak be kedden az Aranykéz iskola diákjai. A Határtalanul! program keretében ismerkedhettek meg Nagy-Magyarország határon túli vidékeivel.

A Határtalanul! program keretében jártak Felvidéken április végén az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai, akik útjukról kedden, a Városháza dísztermében számoltak be. A fiatalokat Mészáros Attila alpolgármester fogadta:

– A program kiváló lehetőség a város szinte minden általános iskolája és gimnáziuma számára. Köszönjük a kormánynak ezt a nagyszerű lehetőséget, hiszen fantasztikus élmény a fiataloknak, a nemzettudat erősítésének pedig fontos eszköze, hiszen ők már csak a történelemből tudhatják, hogy a Nagy-Magyarország mit is jelentett – fogalmazott az alpolgármester.

A 2010-ben indított program a nemzeti összetartozás erősítését hívatott szolgálni, a lehetőséggel az Aranykéz iskola diákjai pedig már többször is élhettek. Jártak már Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken és most Felvidék következett. Az iskola öt partnerintézménnyel tart kapcsolatot a Kárpát-medencében, így ezúttal lehetőségük nyílt rá, hogy a negyven aranykezes diák találkozzon a rimaszombati iskola tanulóival is. De áprilisi útjuk során jártak Kassa, Rozsnyó, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Késmárk nevezetességeinél, valamint a bányavárosokban, Selmecbányán, Besztercebányán és Körmöcbányán is. Az állam mellett a fehérvári önkormányzat is támogatta útjukat.