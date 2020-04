Barlabás András egyetért a Cser-Palkovics András által bevezetett szigorításokkal

Barlabás András hivatalos közösségi oldalán fejezte ki támogatását a Cser-Palkovics András által meghozott szigorított szabályok mellett. Kiemelte azt is, hogy most valóban összefogásra van szükség, hogy megállítsuk a járványt.

„Sokan megkerestek most az elmúlt percekben olyan észrevételekkel, hogy “miért olvas a polgármester beszéd közben a videójában?” illetve, hogy “az idézet arról, hogy azt keressük ami összeköt minket, ne pedig azt ami szétválaszt igazából Barack Obama szavai, hiába hivatkozik minden alklommal erre a mondatra a polgármester úgy, mintha a sajátja lenne!” Én ezekkel most nem kívánok foglalkozni. Az ilyen megjegyzéseknek és helyreigazításoknak most ugyanis nincs helye!

Arra kell koncentrálnunk, hogy megállítsuk a járványt! Ehhez pedig teljes összefogásra van szükség. Egyetértek a most bevezetett szigorításokkal. Azt tudjuk, hogy Pest megye után Fejérben van a legtöbb fertőzött. Azt is tudjuk, hogy Fehérváron vannak akik nem tartják be a korátozásokat. Vannak akik irigykedve figyelik, hogy más nagyvárosokban mennyivel jobb a helyzet. Vannak akik azt kédezik, hogy máshol miért nem terjed úgy a vírus mint nálunk?

Az a fontos, hogy azt megértse mindenki, a rendszer olyan amilyen körülöttünk, de most mi magunk tudunk tenni leginkább annak érdekében, hogy minél lassabban terjedjen a járvány. Mindenkinek meg van ebben a saját felelőssége és feladata.”