Baracs díszpolgára lett Konczné Talpai Tímea

Az önkormányzat képviselő-testülete Baracs Díszpolgára kitüntető címet adományozott Konczné Talpai Tímea egészségügyi asszisztensnek.

A dunaújvárosi születésű díjazott a településen járt óvodába és iskolába, középiskolai tanulmányait Sárbogárdon végezte, 1984-ben férjhez ment, majd a baracsi általános iskolában képesítés nélküli tanítóként dolgozott, 1988-ban pedig orvos-írnokként helyezkedett el.

Az akkori körzeti orvos, Tibor Ferenc és asszisztense, Gergicsné Márta nagy szeretettel fogadta, és türelemmel tanította. A mellettük eltöltött idő erősítette meg abban, hogy egészségügyi pályán folytassa tanulmányait. Budapesten végezte el az általános ápoló és asszisztens szakot, majd Székesfehérváron körzeti ápoló végzettséget szerzett. Nagyszerű tanárai nemcsak az elméletre, de a gyakorlatra is megtanították. Megtanulta tőlük a legfontosabbat: az emberség, a szeretet és a törődés elemi hármasát.

Legfontosabb az egészség

Konczné Talpai Tímea olyan orvosok mellett dolgozhatott, mint Szabó László és Gáncs László, mellettük tovább gyarapította tudását, és a velük töltött idő hozzájárult ahhoz, hogy olyanná váljon, amilyennek most is ismerik és szeretik az emberek. Szerencsés, hiszen családja és környezete is támogatja, hogy munkáját teljes odaadással, türelemmel végezhesse. Lelkiismeretes, a legfontosabb számára az egészség, ő pedig mindent megtesz a baracsi, templomosi lakosokért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Munkája, önzetlensége példaértékű, munkaidőn kívül is nyomon követi a betegek állapotát. Közéleti munkája és a településhez kötődő tevékenysége kiemelkedő. Jelenleg is a templomosi körzeti orvosi rendelőben dolgozik Fekete Borbála doktornő asszisztenseként, és napról napra türelemmel segíti a betegeket.

Igaznak és megszívlelendőnek tartja Jim Goodwin szavait, miszerint „Gyakran azt hívják lehetetlennek, amit még nem próbáltak ki.” Tímea szabadidejében foltvarrással és szappankészítéssel foglalkozik, szépségesek táskái. Szeret utazni, kirándulni.

Az új szerelem: kovászolt kenyér

Jelenleg kovászolt kenyerei a szíve csücske. Több mint egy éve „nevelgeti” már a csak lisztből és vízből álló eredeti, saját kovászát. Amint fogalmaz: mindennap eteti, itatja, dédelgeti… Általában kenyeret süt, ritkábban édestésztát. Nagyon szereti az egész család, más ízű és állagú, mint a boltokban kapható, állítja, hogy minden szempontból egészségesebb.

A kenyér elkészítési folyamata nagyon időigényes, mintegy 20-22 óra, de ha kész, és „ránéz” kicsit még pattogva, de mindenképpen mosolyogva az a vekni, minden fáradságot megér. Állítja, hogy ha valakit elkap a kovászolás „gépszíja”, nem tudja abbahagyni.

Nem tartja különösnek, amit és ahogyan tesz – és itt a betegekkel való mindennapi kapcsolatára is gondol –, egyszerűen csak úgy érzi, nyitott szívű embertársaira és a világra, és ezáltal, amit ad magából, azt kamatostól vissza is kapja.