Balatoni úti felüljáró: Szerdán 15 órától ismét megnyílik a forgalom előtt

Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakóközösséget, hogy a Balatoni úti felüljáró a tervezett határidő előtt, már augusztus 19-én 15 órától megnyílik a járműforgalom előtt.

Ma 15 órától megnyílik a Balaton út a gépjárműforgalom előtt. Szintén 15 órától a helyi és helyközi járatok útvonalai és megállói is visszaállnak az állandó menetrend szerint‼️Az út továbbra is munkaterület (‼️) ezért 30km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben!

A gyalogoskorlátok telepítését a járdaszakaszoknál megkezdték: amíg ez a munkafázis nem fejeződik be, a felüljárón nem lehet gyalogosan közlekedni, a járdát továbbra is vasbeton elemekkel zárják le. A járdán és a csapadékrendszeren zajló munkák miatt munkaidőben rövidebb idejű félpályás korlátozásokra is lehet még számítani.

A Balatoni út megnyitásával együtt lezárják a Batthyány utcai átkötést, és visszaáll az eredeti forgalmi rend a vasúti átjárónál. Köszönöm a közlekedők türelmét és kérem, hogy továbbra is körültekintően közelítsék meg az útszakaszt! Jó és biztonságos utat kívánok Mindenkinek – írja a polgármester.