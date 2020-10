Azért nincs zebra Balatonbozsokon, mert Enyingre fordítják a pénzt?

Balatonbozsokon egyetlenegy gyalogátkelőhely sincs – panaszolta első körben olvasónk. Szerdán megjelent írásunk kapcsán egy másik olvasónk úgy vélte: azért nincs rá pénze az önkormányzatnak, mert Enyingre fordítják.

A „zebrát” mindkét oldalról zebrafigurák is jelölik a 64-es főúton, Enying átkelési szakaszán, a református templomnál, a Tinódi általános és művészeti iskolánál. Ez üdvözlendő, viszont a település balatonbozsoki városrészében egyetlenegy gyalogátkelő sincs! – protestáltak panaszosaink. A bozsoki gyalogátkelőhelyre azért nincs pénze az önkormányzatnak, mert a forrásokat Enyingre fordítják; a névadó városrész mindig is előnyöket élvezett a társult településrészek rovására – fogalmazta meg véleményét egy másik olvasónk. A példátlan kamionforgalom miatt rendkívül balesetveszélyes az átkelés, főleg gyerekekkel, és az időseknek a boltnál, a temetőnél.

– Önkormányzatunk az elmúlt öt évben sok energiát fektetett a balatonbozsoki településrész fejlesztésébe – mondta el lapunknak Viplak Tibor polgármester. – Felújítottuk az óvodát, a városrészben hoztuk létre a járási szintű család- és gyermekjóléti központot. A bozsoki utcák minősége összességében jobb, mint némely enyingi utcáé. A Véda közúti intelligens kamerahálózat is Bozsokra került, ezzel is a főút azon szakaszán közlekedő gépjárművek sebességének csökkentését próbáljuk elérni.

Az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy élhető várost teremtsen mindegyik településrészén – folytatta a polgármester. Természetesen tisztában vannak azzal, hogy mindez egy „feneketlen kút”, és ismerik hiányosságaikat is. A lakosság türelmét és együttműködését kérik.

Viplak Tibor kifejtette: Bozsokra már korábban megterveztették a gyalogátkelőhelyet. A Magyar Közúttal a legújabb enyingi átkelőhely (református iskola) megvalósításában konstruktívan tudtak együttműködni, ezt remélik a jövőben is. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, hiszen a gyalogátkelőhely kiépítését nem tudják önerőből megoldani. Tudják, hogy a főút bozsoki szakaszán több átkelőhelyre is szükség lenne, a pályázatkiíróknak jelezték: ilyen jellegű pályázatokra is nagy szükség lenne.

– Balatonbozsokon a gyalogos-átkelőhely létesítése az önkormányzat és társaságunk részéről is támogatott elképzelés – emelte ki érdeklődésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője. – Az önkormányzat még 2011-ben egy közlekedésbiztonsági pályázaton indult, mely során a bozsoki Kertalja köznél és az enyingi református iskolánál valósult volna meg gyalogos átkelő. Sajnos ez akkor más, balesetveszélyesebb megyei helyszínek (például Előszállás, Söréd, Daruszentmiklós) mellett nem nyert támogatást.

Előzőleg Enying és Balatonbozsok határán buszöblök épültek hasonló nyertes pályázat segítségével. A közút és a város ezután többször is egyeztetett az átkelő bozsoki megvalósításról. Ugyanakkor fontos ezzel kapcsolatban tisztázni – folytatta az osztályvezető –, hogy gyalogos-átkelőhely létesítése bármely településen alapvetően önkormányzati feladat, elsősorban az ahhoz szükséges megfelelő megvilágítás-közvilágítás és a rávezető-levezető járdák megépítése miatt.

– A református iskola előtti átkelőhely ügye végül 2019-ben sikerre vezetett: az érintettek elvégezték az előírt munkákat, az önkormányzat a közvilágítást és a járdákat, míg cégünk a teljes forgalomtechnikai munkarészt kivitelezte. Társaságunk kifejezte már: az átkelő bozsoki megvalósításához ugyanilyen együttműködésben támogatást nyújtunk, de a létesítés folyamatát az önkormányzatnak kell elindítania – tette hozzá Pécsi Norbert Sándor.

Amint megtudtuk: a gyalogátkelőhelyek megvalósítása a területileg illetékes önkormányzat feladatkörébe tartozik, nekik kell kezdeményezniük a megyei kormányhivatalnál. Az országos közutakon kialakított átkelők megvalósítását követően a közúti jelzések üzemeltetését és fenntartását a garanciális időszak után vállalhatják is. A helyszín kiválasztása során az engedélyezésben részt vevő szervezetekkel (közlekedési hatóság, útkezelő, rendőrség) előzetes egyeztetés szükséges. A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a kötelezően elhelyezendő közúti jelzéseken (útburkolati jelek, jelzőtáblák) kívül egyéb feltételeket is biztosítani kell (emelt szintű közvilágítás, járdakapcsolat, gyalogos felálló hely, akadálymentesítés). Ezután engedélyezési tervet kell benyújtani a Magyar Közút illetékes megyei igazgatóságához jóváhagyásra; a létesítmény kijelölését a megyei kormányhivatal engedélyezheti.

A 64-es főút a Magyar Közút Zrt. kezelésében van, a balatonbozsoki útszakaszon az átkelés megkönnyítését szolgáló és a közlekedés biztonságát elősegítő gyalogátkelőhely kijelölésében ők az illetékesek. A rendőrségnek szakmai véleményezési jogköre van e tárgyban – tájékoztatta lapunkat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.