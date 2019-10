Bakonykúti: Az igazán élő közösség valódi otthonra lelt

A korábban boltként és kocsmaként ismert, régóta kihasználatlan épületet korszerűsítették, átépítették, hogy az megfelelő módon szolgálja a helyiek érdekeit, kikapcsolódását és egyben művelődését.

Minden változott és mégis minden állandó Bakonykútiban. Változik, mert nemrég még elköltöztek a fiatalok a településről, miközben a lélekszám egyre csökkent, néha száz fő alá is. Ma viszont több mint 170 fő a lakosság. Egyik fiatal költözik a településre a másik után, családot alapítva. Változik, mert korábban annyira nem volt érdeklődő a közösségi programokra, hogy az egyébként katolikus falu búcsúja is elveszítette korábbi fényét, míg ma a lakosság fele is megmozdul, még sokkal kisebb ünnepek alkalmával is.

De állandó is minden, mert ugyanaz a csodálatos és békés falu maradt, mint ami mindig is volt a Bakonyba ágyazott zöld öböl. És állandó az is, hogy mielőtt végleg bezárt volna a kocsma és a vegyeskereskedés, ez a két, egy épületbe zárt üzlethelyiség volt a közösség és a ritkán történő események központja.

A majdnem duplájára duzzadt lakosság nemcsak aktív, de érdeklődő is, ám még így is váratlan volt, mikor szinte tömegek ünnepelték a nagy pillanatot. Marics József polgármester és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője átadta a lakosságnak az új közösségi házat.

Az ünnepségen Marics József elmondta, van mire büszkének lenni a településen a lakosságszám emelkedésén és az elmúlt ciklus fejlesztésein túl, ez pedig az, hogy ilyen közösség kovácsolódott.

A kívül-belül megújult épület, melyben egy nagyterem, egy kellemes könyvtár és egy kiválóan felszerelt konyha kapott helyet, energetikai korszerűsítésen is átesett. Az eredetileg tervezett költségekhez képest majd ötmillióval többe, 23 millió forintba került a teljes beruházás, de mint azt a polgármester köszöntőbeszédében elmondta, a helyi vállalkozók munkája és a lakók segítőkészsége nélkül nem valósulhatott volna meg.

Dancs Norbert gratulált a létesítményhez, mely nemcsak a kikapcsolódást és a művelődést fogja majd szolgálni, hiszen a helyi termények, termékek bemutatása, illetve értékesítése is helyet kap majd az új épületben.

A járásvezető és a polgármester együtt vágták át a szalagot, a ház előtt sajt és füstölt áruk kóstolója zajlott, míg bent szólt a citeramuzsika.