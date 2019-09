Hamarosan felkészülten várhatják az árvizeket Bakonycsernyén

A településre újra meg újra betörő víz több utcában fenyegeti a házakat, ezért a végleges megoldás érdekében tervek készülnek. Ehhez azonban meg kell pontosan ismerni a helyzet okait, ezért bejárást tartottak a kritikus szakaszon.

Gyönyörű környezetben, a haragoszöld Bakony védelmében élhetnek a csernyeiek, miközben két patak is csörgedezik a kertek alján.

Sajnos ez az ideális környezet a nagy nyári esőzések idején egészen más arcát is megmutatja. Olyankor hol a Gaja-, hol a Súri-patak vize duzzad fel egyik pillanatról a másikra, elöntve a kerteket és nemritkán a házak alagsorába, pincéibe is betör. Olyankor a helyiek igyekeznek menteni, ami menthető, ám legtöbb esetben az elektromos kerti vagy háztartási gépek, fűnyírók, hűtők, fagyasztók áldozatul esnek a támadásnak.

A nagyközség önkormányzata az elmúlt évtizedben több védművet alakított ki a hirtelen a településre lezúduló csapadék kezelésére, mondta el Turi Balázs polgármester: Többek között záportározó épült a Petőfi utca fölé és hordalékfogókat is telepítettek a Deák utca fölött. Az útpálya hossztengelye felé lejtős, úgynevezett vápás utat építettek a Kossuth utcában, emellett a tavalyi évben az Akác utca teljes körű vízrendezése is megtörtént. A falu első embere hozzátette: – A településünkön a teljes körű vízrendezéshez a következő lépés a vízfolyásaink rendbe tétele, azonban ez nem önkormányzati, hanem a vízügyi igazgatóság feladata, ennek ellenére mi is dolgozunk a megoldásokon.

Bakonycsernyén az elmúlt években többször kiöntött a Súri-vízfolyás, mely két utca lakóingatlanait is veszélyeztette, a Táncsics Mihály utcában és a József Attila utcában. A legutóbbi árvíz éppen Súr felől érkezett egy viharos éjszakán és a gazdák meg sem tudták a délelőtti órákban közelíteni a gazdasági épületeket, hogy megnézzék, átvészelte-e a sötét órákra bezárt baromfiállomány a magas vízállást?

Turi elkövet mindent, hogy változzon ez azt áldatlan állapot, ezért záportározó kialakítását tervezik, méghozzá kifejezetten a József Attila és Táncsics utca lakóinak védelmében. Az ezzel kapcsolatos tervek tartalmazni fogják a Szápári úti híd átépítését is, hogy az érkező vizet be tudja fogadni a patak.

A tervek elkészítését megelőző bejáráson részt vett Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, Törő Gábor országgyűlési képviselő és Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője is, aki elmondta, hogy rövid időn belül megindul a szakasz tisztító kotrása.