Bakonycsernye fejlődése megállíthatatlan, még az előforduló elemi csapások ellenére is

Sokszor emberfeletti erőt, kitartást és türelmet igényel csernyeinek lenni, de a nagyközség vissza is adja ezt lakói számára, hiszen nemcsak a munkára, de a feltöltődésre is alkalmas ez a hely.

A Gaja és a Súri-patak újra meg újra kilép a medréből, elárasztva a kerteket, elkeserítve a gazdákat. Megtörténik, hogy itt-ott megcsúszik a partfal, ami miatt néhány telektulajdonosnak kára keletkezik. Ezekkel megtanultak és így tudnak is élni a csernyeiek. A sok elemi kár bizonyíték arra, hogy bármilyen nagy is a település, mégiscsak a természet lágy ölén terül el. Ám itt nemcsak dolgozni lehet, hanem pihenni, sportolni és kikapcsolódni is.

A nagyközség képe is napról napra változik, s ebben jelentős szerepet játszottak és játszanak ma is a pályázati források. Az elmúlt ciklus alatt kívül-belül megújult a 4700 főt kiszolgáló Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, ahol a legmodernebb technikai felszereltség mellett intézhetik Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg lakosai a mindennapi ügyeiket.

Épületenergetikai felújításon esett át az iskola, a Családsegítő szolgálat, valamint a Rózsa úti óvoda is, melynek falain belül öt éve mini bölcsődét is kialakítottak. A Béke telepi klub is megszé­pült, belül éppúgy, mint a homlokzat.

Turi Balázs polgármester sorolta a megvalósult fejlesztéseket: – A pályázati források elnyerésével az Ifjúság utcát teljes hosszban újraaszfaltoztuk, ahogy a Bercsényi utca egy ágát is, amely mellé új térköves járda készült. Csak a Rózsa utcában leraktak 550 méter járdát, és ehhez jön még az Akác utcában 450 méter. Idén a településen áthaladó főút mentén a Petőfi, és a Rákóczi utcában összesen 1,2 kilométer hosszban készült járda, sőt három új gyalogátkelő és két buszöböl is megújult.

A lakosságmegtartó intézkedések keretében 50 ezer forint anyasági támogatásban részesíti az önkormányzat a születendő gyermekek családjait.

A sport is kiemelten támogatott a településen, így lett műfüves pálya világítással, street ball palánk, C típusú kondipark a faluban, de lehetőség van spining, WALKenergie- és jógaoktatásra is. A horgászok is jól jártak, mert kis közbenjárásra kijutott a víz és villany a horgásztóhoz.

Jelenleg is vannak folyamatban lévő beruházások

Önerőből járdafelújítás kezdődött meg a napokban az evangélikus templomot a Deák utcával összekötő szakaszon, valamint az Arany János utcában, összesen 540 méter hossz­ban. Még idén megkezdődik az iskola tetőzetének komplett cseréje, valamint egy új nyelvi labor kialakítása. A vis major pályázat keretében jövőre felújítják a Deák utcai árokrendszert, s az egészségügyi alapellátást is fejlesztik.

Csernyén nagy hagyománya van a közösségi megmozdulásoknak is, melynek motorja az önkormányzat és az állandó nyitva tartású művelődési ház és könyvtár.

Az elmúlt három évben mindig ültettek fasorokat a lakosság bevonásával. Az önkormányzat által vásárolt fákból az Iznai dűlőben egy 52 darabos nagy levelű hársfasor született 2016-ban. Két éve 70 család állt kötélnek az Ifjúság utcában, ahol jubileumi gömbkőrisből készült fasor. Tavaly alakult ki a Kisgyóni díszkörtefasor, ezúttal 53 jelentkező volt erre.

A működő civil szervezetek még inkább élhetővé teszik a települést, a 8 kamerás térfigyelő rendszer pedig biztonságosabbá.

A jövő

A falu vezetőjének már készen áll a terve, hogyan folytatja a megkezdett munkát a választások után. Az egyik legfontosabb feladat az egészségház megépítése, melyre a képviselő-testület már benyújtotta a pályázatait. Turi Balázs újra indul, mert érzi a település polgárainak a bizalmát, de mellette áll Törő Gábor országgyűlési képviselő, és Molnár Krisztián a Megyei Közgyűlés elnöke is.