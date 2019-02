A hitben nincs határ – Sáregresiek segítenek a badalói templom felújításában

Fekszik Ukrajna délnyugati részén – Magyarország határánál – egy nagyjából 1700 lelkes település, Badaló. A község az ezredforduló táján súlyosan megsínylette a Tisza áradásait, hiszen az elmosott termőföldekkel az amúgy mezőgazdaságból élők megélhetése ellehetetlenedett. De még így is segítettek, segítenek másokon.

Itt kapcsolódik a történet a Fejér megyei Sáregreshez. A közel 750 lelkes megyei település református templomának állapota már évek óta része a szóbeszédnek, felújítására több alkalommal gyűjtést szerveztek, a pályázati lehetőségeket folyamatosan nyomon követték. A szükséges összeg mégsem gyűlt össze. Holott nagy igény volt a felújításra: a templom állapota igencsak leromlott, az épület vizesedett, a tetőszerkezet pedig elhasználódott, a palatető kiöregedett.

– A munkálatok már zajlanak! – számolt be az örömteli változásról Boza Kristóf lelkipásztor. – Állami támogatásból, 45 millió forintból valósul meg a felújítás; reményeink szerint az összeg minden munkálatot fedez majd. A már elöregedett részek helyreállításán kívül a jövőbe is tekintünk: a nyílászárók cseréjével, a vízelvezetés megoldásával és a lélegző vakolat felmázolásával a megelőzésre is gondolunk – részletezte a lelkész. Mindehhez segítő kezet nyújtott a badalói testvérgyülekezet képviseletében Sápi Zsolt kárpátaljai lelkipásztor is, aki 100 ezer forint adományt vitt el Sáregresre. Nem ritka az ilyen mértékű összefogás a két gyülekezet között.

– A testvérgyülekezeti kapcsolatról szóló szerződést 2013-ban írtuk alá. Ez hivatalosan megfogalmazva egyfajta „együttműködést” jelent közöttünk; megfogadtuk, hogy különös tekintettel figyeljük egymás életét, illetve a szükségben igyekszünk egymás segítségére lenni, imádkozunk testvéreinkért, és arra kérjük a mindenhatót, hogy ő is vigyázzon testvéreinkre – magyarázta Boza Kristóf, miről is szól a már több éve élő testvérgyülekezeti kapcsolat. A kölcsönös látogatásokra évente, kétévente kerül sor, néha különösebb indok nélkül – csak azért, hogy lássák egymást –, máskor pedig azért, mert jubileumot ülnek, vagy mert – mint az ukrán válság idején – egymást támogatják. A sáregresiek a szerződéskötést megelőzően is a badalóiak mellé álltak, amikor a tárgyév tavaszán a külhoniak templomuk bővítését tűzték ki célul.

Az ismeretség érdekessége, hogy a két település gyülekezetének tagjait a két lelkipásztor barátsága hozta össze. A Sáregreshez kapcsolódó Boza Kristóf és a Badalóhoz kötődő Sápi Zsolt egy alma materbe jártak Budapesten, a barátság pedig azt követően is megmaradt. Így fordulhatott elő, hogy a megyei lelkész 2012-es beiktatására Kárpátaljáról már egy teljes küldöttség érkezett, amely lényegében a testvérgyülekezetté nyilvánítás első lépése volt. S bár a mostani látogatás során a badalói lelkész a jelenlegi templomi állapotokat is feltérképezhette, a sáregresi gyülekezeti tagok (előreláthatólag) június végéig a gyülekezeti imaházat kell, hogy vasárnapról vasárnapra igénybe vegyék. „Ha a templom megújul, elmondhatjuk, hogy egy valóban közös, régi vágyunk teljesül – és hogy a hitben, összetartozásban nem léteznek határok” – fűzte hozzá a lelkipásztor.