Babakocsikkal is el lehet majd férni végre a zámolyi járdákon

A település közel 5 millió forintot nyert a Magyar falu programban járdaépítésre, ám az önkormányzatnál úgy gondolták, megtoldják az összeget és így több mint másfél kilométer járdát építenek.

– A Széchenyi utca – Kossuth utca kereszteződésétől kiindulva, a Széchenyi utcán és a Petőfi utcán végighaladva egészen a focipályáig újítjuk meg a járdát, ami meglehetősen hosszú szakasz. Térkőburkolatra sajnos nincs lehetőségünk, így ugyanaz a betonjárda lesz majd, ami az elmúlt 60 évben is szolgálta a faluban a gyalogosközlekedést. Az új járda azonban nem 60 centiméter, hanem egy méter széles lesz, így azon bárki – akár babakocsival is – kényelmesen tud majd közlekedni – mondta Sallai Mihály polgármester. Az elöljáró leginkább azt várja ettől a változástól, hogy megszűnik a gyalogosforgalom az úttesten: – Nálunk, úgy látszik, helyi szokás, hogy mindenki, mindenhová, mindig az úttesten közlekedik – tette hozzá Sallai.

A munkákat már elkezdte a kivitelező, jelenleg a földmunkák zajlanak. A Széchenyi utcában egyéb változások is lesznek, hiszen a pékségnél, amely egyébként a falu egyik központjának számít – itt van játszótér, bolt, de az óvoda is –, ezért mindig nagy a forgalom. A korábban szerényen megvilágított területre két új közterületi lámpát szereltek. Az önkormányzat azt is szeretné, hogy a pékség parkolója és az úttest közötti néhány méteres szakasz is aszfaltozott legyen, amivel megszűnne a jelenleg sóderes terület állandó kátyúsodásának problémája is. A járda tavaszra elkészülhet, de ha sikerül kivitelezőt találni a munkára – mivel nem nagy területről van szó –, akkor akár az aszfaltozás is.