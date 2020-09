Az utolsó testületi ülés Gánton

Jövő vasárnap, szeptember 27-én időközi önkormányzati választást tartanak a faluban, így a soros, majd a rendkívüli ülésen ebben az össze­tételben utoljára ült össze a képviselő-testület.

Először az aktuális ügyekkel kapcsolatos 12 napirendi pont megtárgyalására jöttek össze a képviselők. Többek között elhangzott jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, döntöttek egy környezetvédelmi alap létrehozásáról, a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Beszámoltak a folyamatban lévő pályázatokról és a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda működéséről is.

Utóbbi esetében azonban nem fogadták el a szervezeti és működési szabályzatot s a pedagógiai programot, és elmaradt a Gánt-ÉRT Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának le­mondott tagjai helyére az újak megválasztása. E két utóbbi napirendi pont tette szükségessé a héten egy újabb testületi ülés összehívását, ahol ezt abszolválta a testület.

Ugyancsak téma volt a rendes testületi ülésen, hogy forrást találjanak a gánti önkormányzat gondozásában, de amúgy állami tulajdonban lévő vérteskozmai temető köré tervezett kerítés megépítésére, amely a területet megvédené az oda gyakran bejáró és kárt okozó vadaktól. A Magyar Falu programban erre csak akkor lehetne támo­gatást igényelni, ha a sírkert az önkormányzat tulajdonában lenne.

A testületi ülés napján közmeghallgatást is tartottak egyes közterületek elnevezésének ügyében: több kőhányási és vérteskozmai lakos is kérelmezte az utcák el-, illetve átnevezését. Több esetben is előfordult ugyanis, hogy például a posta vagy a mentőautó nem talált oda a megadott címre, mivel azok nem minden esetben egyértelműek, ezenfelül Vérteskozmán a házak számozása sem stimmel. Nem új keletű probléma ez, ám a megoldást ezúttal sem találták meg. A kérdés így biztosan az újonnan fel­álló képviselő-testületre marad majd.