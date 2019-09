Az utolsó fehérvári közgyűlés sem csak a búcsúról szólt

Rendkívüli megyei közgyűlést hívott össze annak vezetője, Molnár Krisztián. Az utolsó ülésen sem csak az elmúlt évek és a közös munka értékelésével foglalkoztak, hiszen több azonnali kérdést meg kellett vitatni.

Az elnök még a napirendi pontok megvitatása előtt megköszönte a képviselők egész ciklus alatt tanúsított elhivatottságát, és hogy az emlékeken és tapasztalatokon túl legyen valami kézzelfogható emlékük is, a megyeházát ábrázoló tűzzománc díszeket kaptak.

Molnár Krisztián kiemelte, hogy az elmúlt öt évben a megyei közgyűlés tagjai pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, a megye fejlesztését célul kitűzve dolgoztak, mindenki támogatta az építő munkát, a megye településeinek érdekében. A közgyűlés összehívásának két, rendkívül fontos oka is volt. Az egyik az, hogy a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróságnak három ülnököt kellett választania. Mostantól Buczkó Mátyás, Kovácsné Szegfű Szilvia és Almási Ferenc is segít majd a 18 éven aluliakkal kapcsolatos ítélethozatalban.

Molnár elmondta: – Az irányító hatóságtól visszakaptunk egy település többlettámogatásáról szóló kérelmet. Az eredeti pályázati összegeknél és a többlettámogatások esetében is a megye a döntéshozó. A költségvetést is módosítottuk és a megyei foglalkoztatási paktumot újabb 200 millióval megnöveltük, így az eddigi 1,3 milliárdos keret másfél milliárd forintra emelkedett.

Ehhez a változtatáshoz nemcsak a megyei közgyűlés döntése kellett, hanem a Pénzügyminisztérium jóváhagyása is.