Az ünnep meghittsége karantén idején se tűnjön el

Ez a húsvét nem olyan lesz, mint azt általában megszokhattuk. De egy ilyen jelentős, magyar népszokásokat és hagyományokat őrző eseményt nem lehet elnapolni, csak rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle.

A koronavírus terjedésével minden hazai család eddig megszokott élete alapjaiban változott meg. Somogyiné Kocsis Mária férjével és két fiával Válon él, és igyekszik pozitívan hozzáállni az adott helyzethez. Próbálja az otthon töltött napokat a gyerekeknek minél színesebbé, változatosabbá tenni. Mint mondja, erre kiváló lehetőségeket kínál az ünnepi hosszú hétvége!

– Az életemben mindig fontos szerepet játszottak a jeles napok. Gyerekkoromból csupa szép, szívmelengető emlék jut eszembe a húsvéttal kapcsolatban: elsőként a tavaszi jó idő, amikor végre a hosszú tél után újra az udvaron lehettünk, no meg a húsvéti nyuszi, aki némi csokitojás kíséretében labdát, hintát, homokozót hozott. Nagymamáknál és dédinél a virágos kertbe rejtve találtuk meg az ajándékokat. Talán innen és a férjem hasonló értékrendjéből ered, hogy a mai napig hasonló lelkesedéssel készülünk a gyerekeinknek apró meglepetéssel, közös programokkal, sok játékkal az ünnepekre – mondta a váli kétgyermekes anyuka. – Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hisz kertes házban élünk, ami nagyban megkönnyíti jelenleg a mindennapokat. Kollégáimtól (óvodapedagógus vagyok) rengeteg ötletet kapok akár meséről, kézműveskedésről, vagy játékról legyen szó, mégis ennyi otthon töltött nap után jó egy kis változatosság, amire kiváló alkalom a húsvét!

– Igyekszünk az idei ünnepre úgy hangolódni, mint „a régi szép időkben”, amikor volt rá elég idő. Most is van! Talán a mostani helyzet lenne a „normális”, nem mindig rohanni, ajándékot hajszolni… picit ráérni! Legtöbbünknek eddig nem erről szóltak ezek a napok. Talán „foglalkozási ártalom”, de különböző kreatív dolgokat készítettünk az ötéves és a másfél éves kisfiammal ezen a héten. Ez a készülődés legalább annyi feltöltődést, örömet ad nekünk, szülőknek, mint a gyerekeknek.

Természetesen a kreativitás az ajándékokon is visszaköszön: – Már nagyon várjuk a húsvéthétfőt. Lesz tojáskeresés: festéket, textilfilcet, aszfaltkrétát hoz a nyuszi. Csupa olyan apróságot, amit időről időre elővehetünk és alkothatunk velük. Locsolkodás csak itthon lesz, ami nagy változás a fiúknak, hiszen mindig nagy lelkesedéssel vágtak neki a túrának. Emellett a nagy napra bográcsozást, közös játékokat és sárkányeregetést tervezünk – mesélte izgatottan Mária, aki gondolatait ekképpen zárta: – Az ünnepek varázsa, úgy gondolom, az apróságokon, a közös élményeken, illetve az együtt megélt pillanatokon múlik. Ez ebben a végtelenül hosszúnak tűnő nehéz időben különösen fontos. Úgy gondolom, ez pozitív hozzáállással maximálisan kivitelezhető! Mindenkinek jó egészséget és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az évek alatt a locsolkodási szokások némileg átalakultak. A vizet felváltotta a kölni, de még inkább a parfüm. Ám akadnak olyan társaságok, akik még őrzik a régmúlt „vödrös” magyar hagyományait. A szintén falubeli Hoppár György és néptáncos társulata a mai napig megéli e szép tradíciót. És bár idén a járvány miatt ez elmarad, a szép emlékekből így is szívesen válogat.

– A néptánc gyerekkorom óta jelen van az életemben, így a hagyományőrzés mindig is fontos volt számomra. Évek óta minden húsvétkor a Bíbor Néptánccsoporttal felkeressük lányainkat, asszonyainkat népviseletben, és egy jó nagy vödör vízzel meglocsoljuk őket, hogy biztosan ne hervadjanak el. Mindig frappáns, a múltat idéző versekkel készülünk, ők pedig különböző technikákkal díszített hímes tojással, no meg egy kupica itókával hálálják meg a szolgálatot. Legnagyobb örömömre, tavaly már lovaskocsival mentünk, ami a falu népének is láthatóan tetszett. Több helyen kijöttek a szomszédok, így ők is osztoztak az élményekből, no meg a lányok locsolásából. Hölgyek, asszonyok nem maradtak szárazon. Nagyon kedves emlék számomra ez a nap, hiszen életében először, az akkor két és fél éves kislányomhoz is ellátogattunk. Azóta is emlegeti, hogy énekelve, lovaskocsin érkeztünk, és őt is meglocsoltuk.

Ezért is nagyon készültünk az ideire is, de sajnos elmarad. Ettől függetlenül a 2020-as húsvét is nagyon különleges lesz családunk számára, ugyanis először ünnepelhetünk négyesben. Lesz tojásfestés, sonkafőzés és természetesen nem maradhat el a saját kemencében sült kalács sem az ünnepi asztalról. Áldott húsvétot kívánunk!