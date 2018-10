Az újraélesztés világnapja: gyakorlat a túlélésért, Ercsiben is

Az újraélesztés október 16-ai világnapja alkalmából fogadott csoportokat az Ercsi Mentőállomás kedden.

A hivatalos, reggel nyolc órás megnyitó után öt iskolás és négy óvodás csoportot fogadtak. Ám akár az utcáról is be lehetett most térni az állomásra – tudtuk meg Józan Zoltán mentőápolótól.

– Némi elmélettel és gyakorlati bemutatóval készültünk. Megmutatjuk az alapszintű betegvizsgálatot, a légzésvizsgálatot s az újraélesztés lépéseit. Másképpen szólítjuk meg a különböző korú gyerekeket, az óvodásokkal játékosan foglalkozunk, az érettebb iskolásoknak már számadatokról is beszélünk.

Zoltán addigi tapasztalatai szerint vegyes volt a kép. Ha sikerülne eljutni oda, hogy emberek többsége tudna és merne is újraéleszteni, akkor 60-70 százalékos túlélési arányt érhetnénk el.

Dél előtt nem sokkal futottak be nagycsoportos gyerekek a Bercsényi utcai Napfény Óvodából. Érdeklődve ülték körül „Ernő bácsit”, a babát, akit aztán mellkasnyomással megpróbáltak újraéleszteni. Ez a pár perc talán maradandó lesz számukra.