Az új velencei kerékpárúttal megszűnnek a nyári „balhék”

Egy másfél kilométeres új kerékpárút szakasszal váltották ki a Velence Korzón áthaladó régi bicikliutat. Ezzel a lépéssel a nyári problémák végére akartak pontot tenni.

A Széchenyi program keretein belül 170 millió forintos kerékpáros fejlesztésre kapott forrást Velence, melynek megvalósítása december végével gyakorlatilag befejeződött. A projekt záróakkordjaként Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője és Koszti András, Velence polgármestere tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a témában, hogy bemutassák az eredményeket.

– Két fontos oka volt annak, hogy az új kerékpárútra szükség volt: egyrészt a turizmus fejlesztése, másrészt a munkába járás segítése volt a cél – fogalmazott a polgármester, hozzátéve: olyan szakaszt váltott ki a most megvalósult út, amely nyáron gyakorlatilag használhatatlan volt.

Gyakorlatilag használhatatlan volt a régi kerékpárút a nyári időszakban, fogalmazott a városvezető, éppen ezért tették ki már korábban is a turistaszezon kezdetén a behajtani tilos táblát az érintett kerékpárút-szakaszra. – Ám ezt nem nagyon vették figyelembe a kerékpározók, ezért folyamatosan konfliktus alakult ki. Ezt a helyzetet tudjuk teljesen megszüntetni az új kerékpárúttal – tette hozzá Koszti András, ahogy azt is: – Többször végigjártam a területet, s látom, hogy az emberek már használják az új utat. A munkálatok decemberben ugyanis befejeződtek, bár van némi hiányosság a felfestések tekintetében. Ezt tavasszal, amikor az időjárás is engedi, szintén elvégezzük.

Az új szakasz a keresztnél indul, s teljesen a Holland lakóparkig tart. Kiváltja többek közt a Juventusnál, illetve a Tóbíró strandnál lévő megkopott kerékpárutat. Ez egy kicsivel több mint másfél kilométer hosszú, amelynek egy részét építették, más részénél szélesítették a járdát, ahol kijelölték a biciklisek szakaszát, máshol pedig csak felfestés mutatja a kerékpárutat. Az új szakasz hivatalos átadója a május 18-i Tour de Velencei-tó kerékpáros verseny időpontja lesz.

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője gratulált a városnak a pályázatért, ugyanis láthatóan rendkívül nagy munka van mögötte.

– Látszik, hogy a fejlesztés valóban a térség előnyére szolgál, s Velence valóban azokat a célokat teljesíti, amelyeket a pályázatban is kiírtak. Nagyon fontos szerepe volt azonban a Fejér megyei közgyűlésnek és elnökének, Molnár Krisztiánnak is a sikerben, hiszen jól tudjuk, hogy a megyék megváltozott feladatkörében a területfejlesztés kiemelkedik, így tehát a területi operatív programok elbírálásában a megyének nagyon jelentős szerepe van – világított rá továbbá Tessely Zoltán, aki különösen fontosnak tartja, hogy az új kerékpárút-szakasz megvalósításában egy Fejér megyei céget választottak ki, amiért szintén dicséret illeti a velencei városvezetést. Ez az új szakasz azonban nem csak a helyieknek és az ide látogató turistáknak lesz majd fontos: egy nagyobb, országos szintű kerékpárútba tagozódik majd be, ugyanis a tervezett Budapest-Balaton kerékpárút kapcsolódik majd ehhez a szakaszhoz is.