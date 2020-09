Az új munkagép segíthet Etyek gondjainak megoldásában

A településen megtartott pénteki Megyenap után másnap reggel ismét Etyeken jártunk – ezúttal egy homlokdarut adott át Tessely Zoltán, Fejér megye 4. választókörzetének kormánybiztosa a település vezetőjének, Zólyomi Tamásnak.

Ki korán kel, aranyat lel – tartja a mondás. Nos, aki korán kelt, az észrevehetett valamit a polgármesteri hivatal előtt, ami finoman szólva sem illett bele a környezetbe: egy fehér színű Bobcat munkagép állt a hivatal parkolójában, ezt kapta ugyanis a Magyar Falu Program keretein belül Etyek települése.

– Mindenek előtt szeretném tisztelettel megköszönni Gyopáros Alpár kormánybiztos segítségét, illetve Tessely Zoltán országgyűlési képviselő támogatását a Magyar Falu Program kapcsán – kezdett bele beszédébe Zólyomi.

Az etyeki elöljáró elmondta, az elmúlt 10 hónapban sok fejlesztés valósulhatott meg, többek között két utcát is fel tudtak újítani, és közel 700 méter hosszúságban tudták a járdát is rendbe tenni a kormány programjának köszönhetően. Emellett az óvoda udvara is megszépülhetett, és a temetőben is fejlesztéseket valósítottak meg, valamint nyertek tanyagondnoki szolgálat keretein belül egy vadonatúj, gyönyörű szép buszt is.

– Eltökélt szándékunk, hogy a településünket rendbe tartsuk, ez pedig korszerű eszközök nélkül nehezen menne. Két csomagot is sikerült a Magyar Falu Program keretein belül beszereznünk, az egyik egy zöld területek fenntartását segítő eszközcsomag, amelyben van platós teherautó, fűnyírótraktor és egyéb kiegészítő eszközök. Zólyomi Tamás hozzátette: – Ha a munkásembereknek eszközt adunk a kezükbe, azzal csodákra képesek.

Felelevenítette az etyeki sváb hagyományokat, miszerint a rendkívül jó gazdálkodás és a rendszeretet meghatározó a lakók értékrendjében, ennek fényében köszönik ezt a csodálatos gépet is.

– Azt gondolom, hogy nagy segítségünkre lesz az útépítésekben, a murvás utak fenntartásában, a szőlős területeink megközelítéséhez szükséges utjaink karbantartásában és bármilyen települési feladat ellátásában. Ez az eszköz univerzális, ez azt jelenti, hogy egyéb adapterekkel és kiegészítőkkel fel lehet szerelni, így akár a fűnyírástól kezdve a rakodáson keresztül a bozótirtásig bármilyen közterületi feladat ellátható majd vele úgy, hogy nem kell külső segítséget drágán bevonni. Továbbá ha a főváros környékén telített a munkaerő helyzet, akkor sem leszünk kiszolgáltatottak, hanem bármikor, ténylegesen a lakosság igényeinek megfelelően tudunk reagálni a felmerülő problémákra – szögezte le Etyek polgármestere.

– A megyenap másnapján ismét itt vagyunk, és másik örömhírt jelenthetünk be. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt években sok minden változott itt Etyeken, de ami a legszembeötlőbb az a közterek gondozottsága, köszönhető mindez az új polgármesternek – nyilatkozott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, aki hozzátette: – A település szinte mindennapos gyakorisággal „rágta a fülemet”, hogy minél több gépre és eszközre van szükség a település rendbetételére.

– Szerencsére ma Magyarországnak van olyan programja, ami azt szolgálja, hogy a kisebb településeken, kisebb falvakban is lehessen ilyen eszközöket beszerezni, és lehessen olyan feladatokat megoldani, amely a helyben maradást és a helyi élet minél nagyobb teljességét szolgálja. Ez a Magyar Falu Program, ami sikeresen működik, és úgy érzem, a jövőben is hasonlóan sikeres marad – fogalmazott Tessely. Elmondta, hogy a Bobcat a fejlesztési törekvéseknek egy újabb állomása, hiszen mint Bicske városát 2008 és 2014 között hat éven át irányító polgármestere tisztában van vele, hogy mindig azok a legnagyobb problémák, amikor például villámárvíznél iszap-problémát kell megoldani, vagy egy olyan árokszakasz okoz gondot, ami már nem tölti be a funkcióját, vagy éppen csak egy földkupacot kellett arrébb tenni. Úgy gondolja, ezek mind olyan problémát okoznak egy önkormányzatnak, amelyek gépek nélkül nehezen megoldhatók. Zárásként határozottan leszögezte: – Most már gép van, és tudomásom szerint olyan szakemberek is, akik a gépeket működtetni tudják, hiszen a város területe egyre szebb. És jelen pillanatban olyan polgármestere is van Etyeknek, aki ezt a munkát tudja koordinálni, és csak azt remélem, hogy ez a jövőben is így marad.