Az ötösért dolgozni kellett a matekérettségin

A hétfői nap után kedden a középszintű matematikával folytatódott az érettségi vizsgák sora. A szaktanár szerint a feladatlap azt hozta, amire számítottak, míg a diákok úgy vélik, a magyarnál nehezebb problémák elé állították őket a feladatok.

– A feladatsor megítélése mindig szubjektív, attól függ melyik évfolyamot kérdezi az ember és persze a „tavalyi mindig sokkal könnyebb” – kezdte az idei feladatlap kapcsán Kovács Gergely, a Lánczos Kornél Gimnázium igazgatója, matematika szakos tanár. – Összességében szerintem egy sokrétű feladatlap került az érettségizők elé. A két részből álló vizsga első feladatlapja mindig olyan feladatokat tartalmaz, amelyekben a diákok tudását tesztelik egyes matematikai definíciók, illetve azok alkalmazásával kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre szinte indoklás nélkül lehet válaszolni és aki részt vett az órákon, netán készült is a matek érettségire, az meg is tudja őket oldani. Ezek a feladatok, amelyekre 45 perc áll rendelkezésre, egyben arra is jók, hogy megnyugtassák a vizsgázókat, „fog ez menni” – fogalmazott Kovács Gergely.

A feladatlap második része tartalmazza a nehezebb, összetettebb feladatokat. Az igazgató szerint vannak közöttük olyanok, amelyeket többször is el kellett olvasni ahhoz, hogy a vizsgázó megértse, mi a feladat és kimazsolázza a megoldáshoz szükséges információkat. Nem is minden esetben maga a matematikai probléma jelent gondot, előfordul, hogy a szöveg értelmezésében rejlik a jó megoldás kulcsa. Kovács Gergely úgy látja, az idei vizsgalapon álló feladatok matematikája nem volt nehezebb az elmúlt évekbelinél. Ráadásul, tette hozzá, ebben az évben még több részfeladatra bontották a feladatokat, vagyis több helyen is lehetősége volt a diákoknak arra, hogy pontokat gyűjtsenek. Ha tehát valakinek nem ment a feladatok teljes megoldása, annak részeiből is nagyobb eséllyel „össze tud kalapozni” egy elégségest.

– A jeleshez persze már oda kellett tennie magát a diákoknak, sok-sok apró finomságra kellett figyelniük. És ne feledkezzünk meg arról sem, milyen sokat számít a 180 percen keresztül történő koncentrálás képessége – zárta Kovács Gergely.

Mit szóltak hozzá a diákok?

Megkérdeztünk két diákot is, mit szóltak a feladatokhoz? Schmidt Gergely, a Kodolányi János Gimnázium diákja szerint az első rész emészthető volt, amit időre be is lehetett fejezni és mindegyik kérdést meg is lehetett válaszolni. A második résszel azonban már adódtak gondjai, de konkrétan nem tudta megfogalmazni, mi is jelentett problémát a számára. Azt még hozzátette, az online oktatás miatt tavaly megcsúsztak a tananyaggal, ezért idén az érettségi előtt csak egy-két hetük maradt a gyakorlásra, a tanultak összegzésére.

Kasza Dáriusz, a Jáky József Technikum magasépítés szakos érettségizője szerint a tavalyihoz képest nem volt számottevően nehezebb a feladatsor, amelynek megoldásához számára nagy segítséget jelentett a négyjegyű függvénytábla. Mivel jövőre is az iskolában marad technikusképzésen, ezért a mostani eredményen nem múlik a továbbtanulása.

Szerdán a történelemmel folytatódnak az érettségik.