Az összefogásnak köszönhetően új esélyt is kapott a zámolyi kisgólya

Helyi lakosok bukkantak egy elütött gólya tetemére a sportpályánál. Nem mentek el mellette, hanem nyomozni kezdtek, honnan került oda? Nem voltak közömbösek, így törekvéseiknek meglett a jutalma, megmentették az elpusztult tojó egyetlen fiókáját.

Zámoly alsó felén, a nagy forgalmat bonyolító út mindkét felén rét terül el, ami kiváló terület a böngésző gólyák számára. Feltételezhetően pénteken, a késő délutáni órákban történhetett, hogy az út egyik felén békákra vadászó gólya átröppent a másik oldalra pár fiatal siklóért, de sajnos a lehető legrosszabb ütemben, mert elcsapta egy jármű. Egyesek szerint személyautó volt a tettes, de van a faluban, aki szerint egy kőszállító kamion.

Ha felnőnek, szabadon kirepülhetnek

Az elhullott állatra egy helyi lakos, Beck Csaba méhész lett figyelmes, aki nem hagyta annyiban a dolgot, felhívta Cseh Sándort, Zámoly egyik igaz lokálpatriótáját, s ezzel elindult egy nemes mentőakció. Az egyébként méhészettel is foglalkozó Cseh azonnal a helyszínre sietett, majd szólt Klébert Antalnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrének. A szakember végig segített az önkénteseknek, akik hallgattak szavára. Cseh Sándor elmondta: – Azon­nal megnéztem mi a helyzet a zámolyi gólyák fészkével. Az utcáról csak annyit lehetett látni, hogy egy felnőtt példány áll a fészekben, de hogy van-e fióka és ha igen, akkor mennyi, azt nem tudtam lentről megállapítani. A fészekkel szemben lakókat is megkérdeztem, akik szerint innen tűnhetett el a madár, és csak a tojó lehetett, mert a gyűrűzött hím hajnali hat óta a helyén áll, mozdulatlanul.

A szintén helyi Varga Dávid a hír hallatán, a fel-feltámadó szél ellenére is felszállt egy drónnal, hogy érintés nélkül, de közelebbről megvizsgálhassák a fészket, amiben csak egy fióka volt. A fészekfoglalók ellen nehezebben tud védekezni az egyedül maradt hím, ráadásul a táplálékról is neki kell teljes egészében gondoskodnia, így a szakemberekre hallgatva a kiemelés mellett döntöttek. Annak ellenére, hogy hétvége volt, az energiaszolgáltató sem bújt ki a feladat alól. Vasárnap reggel megérkezett az E.ON: Béres László egy emelőkosaras autóval emelkedett a magasba, és lehozta a körülbelül kéthetes fiókát, akit elvittek a sukorói Vadmadárkórházba.

Berkényi Tamás állatorvos lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az elárvult fióka jelenleg jó egészségi állapotban van, és két új társával osztozik egy műfészken. Az egyik egy fészekből kiesett fióka, a másikat pedig a testvérei nem engedték elég élelemhez jutni. Utóbbi Sárvárról, a Balatonfel­vidéki Nemzeti Park területéről érkezett hozzájuk, ugyancsak a napokban. Az életüket megmentették, és az állatkórház szakembereinek köszönhetően esélyt kapnak arra is, hogy teljes és szabad életet éljenek majd. Hiszen a cél, miután megerősödtek, nem más, mint az elengedés.