Az orvos vetette le a maszkot a betegről

A maszkviselési szabályok megszegése miatt a rendőrség törvény alapján intézkedhet, bírságot szabhat ki, amely több tízezer forintra is rúghat – válaszolta lapunk érdeklődésére Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kor­mányinfó sajtótájékoztatón.

Mint elmondta, a rendőrség néhány esetben már büntetett is, de a kormánynak nem a szankcionálás a célja. Ezért továbbra is önkéntes jogkövető magatartásra kérik az állampolgárokat. Az utóbbi hetekben viszont némiképp lanyhult a fegyelem, ezért szükséges a figyelmet felhívni a maszkviselés és a távolságtartás szabályaira – hangsúlyozta. A Fejér Megyei Hírlap felvetésére, miszerint az egészségügyben sem egységes a védekezés gyakorlata, s a szerkesztőségnek tudomása van például olyan esetről, amikor egy Fejér megyei szakrendelőben az orvos vetette le a maszkot a páciensről, holott nem a fejét vizsgálta, a miniszter kifejtette: a védekezést szolgáló szabályok betartatása, illetve ellenőrzése az egészségügyben az intézményvezető kötelessége és felelőssége. Az egészségügyben dolgozóktól mindenképpen indokolt elvárni, hogy a védekezés szabályait betartsák és ezt a vezetők fokozottan ellenőrizzék. Ha egy orvos nem tartja be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat, az intézményvezető feljelentést tehet a rendőrségen, és szabálysértési eljárás indulhat ellene.

A Kormányinfón arra a kérdésre is választ kértünk a minisztertől, hogy milyen segítségre számíthatnak a gazdaság újraindítását célzó számos intézkedésből azok a kisvállalkozók, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek? Gulyás Gergely válaszában részletesen ismertette a kis- és közepes vállalkozásokat jelenleg érintő programokat és támogatási lehetőségeket. Elsőként említette a munkahelyvédelmi bértámogatást: ez esetben az állam a kieső bér egy részét átvállalja, a bérkiegészítés egyénenként akár meghaladhatja a havi 100 ezer forintot is. Ezzel a lehetőséggel több mint 14 ezer vállalkozás élt és mintegy 200 ezer munkavállalót érintett. A másik lehetőség a munkahely­teremtő támogatás, amelyre eddig 30 ezer, döntően mikrovállalkozás pályázott csaknem 42 ezer fő foglalkoztatására. A támogatás augusztus 31-ig igényelhető. A miniszter kiemelte még a kisvállalkozók számára igénybe vehető kedvezményes hitellehetőségeket is, megemlítette, hogy a kormány a továbbviteléről tárgyal a Bankszövetséggel.

Megkérdeztük azt is, hogy milyen módon segíti a kormány a 60 éven felüli munkavállalók elhelyezkedését? A miniszter elmondta, hogy a 60 év felettieket külön munkahelyteremtési és bértámogatási program segíti, amely a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévőkre vonatkozik. Ez hat hónapos, átlag havi 112 ezer forintos bértámogatást és ezen túl, további háromhavi foglakoztatást jelent, azok számára, akik hat hónapnál régebben keresnek állást.