Az Országalma kicsinyített mását kapta ajándékba Joulupukki (videó)

Joulupukki szombati székesfehérvári fellépése előtt találkozott Kovács István mezőfalvi maratonfutóval, aki a lappföldi Télapó, Joulupukki hazai futó nagykövete.

Az igazi mikulás emlékezett arra a találkozóra, amikor a futónagykövet lappföldi otthonában látogatta meg őt.

Ezúttal ajándékot is kapott tőle, ahogy a város Tourinform Irodájától is – ahol megpihent, mielőtt kiment a székesfehérvári gyerekekhez. Többek közt az Országalma kicsinyített mását is kézbe vette, és nagy örömmel nézegette.

Joulupukki Székesfehérváron találkozott egy horgász fiatalemberrel, aki megajándékozta őt. A lappföldi Mikulás nagy örömmel fogadta a fiút, hiszen maga is horgászik – derült ki. Joulupukki mindeközben elárult egy titkot is…