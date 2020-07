Az „ország nagymamája”, fehérvári dugó, forgalommal szemben – Ezeket olvastátok múlt héten

Csokorba szedtük az elmúlt hét legizgalmasabb híreit.

Exkluzív interjú: Müller Cecíliával beszélgettünk

A szakember jócskán kötődik Fejér megyéhez, részint ezért is indultunk útnak: hogy őt egy kicsit jobban megismerjük. A beszélgetés során természetesen a koronavírus-járványt is érintettük, miképpen arról is érdeklődtünk, mivel foglalkozik pontosan Magyarország egyetlen országos tiszti főorvosa.

Drónvideón örökítették meg a fehérvári dugót

Amint arról korábban beszámoltunk, azonnali felújítást indított Székesfehérvár Önkormányzata a Balatoni úti felüljárón. Kétféle vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy a felüljáró töltése nagyon rossz állapotú, így annak megerősítése soron kívül megkezdődik.

A munkálatok miatti közlekedési állapotot a fehérvári fotós, videós, Halasi Róbert felvételein tökéletesen láthatjuk.

M7-es autópálya ideiglenes ingyenessé tétele?

Mint tudjuk, a Balatoni út lezárása komoly közlekedési problémát okoz a város autósainak. Az is tudott, az önkormányzat kezdeményezte: a felújítás időszakára az M7-es fehérvári szakasza legyen ingyenes. A döntésről érdeklődtünk.

Ép ésszel nehezen felfogható autós manőver a székesfehérvári elkerülőn

A videofelvételen Veszprém irányában közlekedünk, amikor is egy nem várt fordulat következik be, egy szürke autó – szemmel láthatóan nagy sebességgel – száguld a forgalommal szemben.