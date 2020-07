Az önkormányzat alkalmazza a nyár során az abai fiatalokat

A diákmunkára jelentkezőket örömmel fogadták a község önkormányzatánál, és közülük mindenkit fel is vettek, alkalmaztak.

Tavaly feleennyi diák dolgozott. A közösségi oldalon hirdették meg, hogy a júliusi és augusztusi hónapban két turnusra várják a jelentkezéseket. Valószínűleg a hatásos hírverés miatt is pályáztak többen, mint az eddigi években. A diákoknak csak egy feltételnek kell megfelelniük, az életkoruknak 16 és 25 év között kell lennie. Tombol a nyár, dolgoznak a diákok, hiszen a pénz nekik is jól jön.

A közösségi oldalról értesült a lehetőségről

Abán is meghirdették a diákmunkát a nyárra: két turnusban indul, egy a júliusi hónapban kezdődött, egy az augusztusi hónapban indul. A településen jelenleg 15 diák dolgozik az önkormányzat alkalmazásában. Többen vannak, akik az óvoda udvarát tartják rendbe, gereblyéznek, kapálnak, virágosítják a környezetet, mások az idősek otthonában kapcsolódnak be az idős emberek ellátásába. Egy nagyobb csapat pedig festőmunkákkal foglalkozik. Igyekeznek a kis munkásoknak olyan feladatokat adni, ahol nem kell gépeket használni, viszont arra is ügyelni kell, hogy olyan eszközöket adjanak a kezükbe, amelyek nem szegik a kedvüket. A diákok a júliusi hónapban három hetet dolgoznak, ez idő alatt napi szinten kell írniuk jelenléti ívet, és természetesen végezniük kell a rájuk szabott feladatot, amely – ahogy Mikula Lajos polgármester fogalmazott – nem papírtologatás. A több hét alatt rendes munkát végeznek, és ha a vállalás lejárta után végigkerékpároznak a településen, látni fogják a fiatalok, hogy ők festették a kerítést, a hirdetőtáblát vagy az utcatáblákat. Az eltöltött idő alatt barátságok is köttetnek, egy-egy helyhez tudnak majd emlékeket kötni, melyekre a későbbiekben boldogan gondolnak vissza.

Diákokat is megkérdeztünk

Kovács Kornélia 21 éves. Lapunknak elmondta, hogy már korábban is dolgozott diák munkásként diákszövetkezet által. Most azonban kevés munka közül lehet választani, azokat nem tudja elképzelni magának. Remek lehetőségnek tartotta, hogy a városban is indul diákmunka, amiről a település közösségi oldalán hallott, rögtön jelentkezett is rá.

Kuczi Zsombor a legfiatalabb a festőcsapatban, 16 éves. Neki az anyukája mondta, hogy van ez a lehetőség. Még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét, így neki szülői beleegyező nyilatkozat kellett a munka vállalásához. Lapunknak elmondta, hogy reggel kiosztják a rájuk kiszabott feladatokat, ezután indulnak el a napi teendő helyszínére. A munkaidő 7 órától 13 óráig tart, a szüneteket maguknak osztják be, akkor pihennek, amikor akarnak, hiszen ahogy ő fogalmazott, senkinek nem célja, hogy napszúrást kapjanak.

Vörös Bence 20 éves, legelőször a közösségi oldalon látta, hogy Budapesten van ilyen munkára lehetőség, majd nem sokkal később felfedezte, hogy Abán is szerveznek a szünidőre munkát. Szüleivel megbeszélte, hogy neki is jól jönne a pénz, ezért aztán jelentkezett is. Nagy előnynek tartja, hogy a településen van munka, nem kell utazgatni miatta, és az sem hátrány, hogy nem megterhelőek a feladatok, könnyű őket elvégezni.