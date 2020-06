Az olasz-magyar együttműködés szép példája a pákozdi Katonai Emlékparkban avatott műemlék

A mű a „Minden hősnek nemzetiségtől függetlenül” eszmét hirdeti, s célja, hogy a „világégések”, nagy fegyveres konfliktusok katonai áldozatai előtt állítson emléket.

Az olasz Alpini Egyesület Magyarországon élő tagjai által a háborúban elesettek emlékére és tiszteletére állított emlékmű avatóünnepségét tartották a szombati verőfényes napsütésben a pákozdi Katonai Emlékparkban. Olasz és magyar vendégek egyaránt eljöttek az eseményre. Professzor Antonio Dal Fabro köszöntő beszédében elmondta: – Az emlékmű felállítása nem csak az olasz és a magyar elesettek emlékének szól, hanem minden katonának, akik háborúban harcoltak. Hiszen nem egymás ellen harcolni mentek, s nem gyűlölettel, hanem mert vezényelték őket, kötelességüket teljesítették. Mindannyian a hazájukért harcoltak, hősi halált haltak. Helyénvaló, hogy a műemléket ebben a gyönyörű parkban helyezzük el, mert itt az értékeket – mint a becsület, hazaszeretet -, rendkívül példamutatóan mutatja meg a következő generációknak.

„Mélyebb az együttérzés, ha ismerős a fájdalom” – Vergilius szavaival kezdte beszédét Ruszin Romulusz, humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszter képviseletében érkezett az eseményre. – Szavai pontosan megfogalmazzák, mit érezhetünk most. Mindkét nemzet bővelkedik hősökben, s minden nemzet kötelessége a hősök tiszteletének ápolása. S habár az ötlet az első világháborúban hősökké váltak tiszteletére fogantatott, mégis megható az a felirat, ami a talapzaton látszik: „Minden hősnek nemzetiségtől függetlenül” – emelte ki a helyettes államtitkár. Mindkét nemzet ugyanazon szövetségnek tagja, feladataikat nemzeti határaikon belül végzik, ugyanakkor váll-vállt vetve harcolnak azokon a területeken, ahol közösen kell megakadályozni, hogy újabb konfliktus veszélyeztesse Európát.

Az együttműködést áthatja a tisztelet, ami segít minket abban, hogy együtt építsünk egy sokkal jobb jövőt. Kellenek azok az emberek, szervezetek, akik az elmúlt 5 évben és ma is tanúbizonyságát tették annak, hogy lehet közösen ezeket az értékeket tisztelni, fenntartani – tette hozzá, majd megköszönte az olaszoknak, hogy elhozták erre a magyar történelmi helyszínre a műemléket, hogy hirdesse azt az eszmét, amit képvisel. – Ez az összefogás nem csak jelképes, hanem megmutatja a valós értékeket is. A műemlék a legjobb helyre került, mert itt találkozhatnak vele azok, akiknek még vannak emlékeik valamelyik nagy „világégésről” vagy nagy konfliktusról, ahol fegyveres harcot kellett vívni. De láthatják a fiatalok is, akiknek így el tudjuk magyarázni, mit miért tettünk, mit miért teszünk. S így megismerik történelmünket, értékeinket, s közben talán ők is megtanulják azt a tiszteletet, melyet ez az emlékmű is képvisel – fejezte be gondolatait Romulusz. Az ünnepséget koszorúzással zárták.