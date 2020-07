Az Ízőrzők műsorát Jenőben forgatják

Az Ízőrzők televíziós stábja július 20-án és 21-én, hétfőn és kedden a Fejér megyei településen tájol.

– A Duna Televízió műsorkészítőit már a múlt év októberében megkerestük, a szervező munka lényegében azóta folyik, szerencsére a vírus sem tudott közbeszólni. Nagy öröm az egész falu számára, hogy megvalósulhat a felvétel – mondta el lapunknak Kerekes Ildikó polgármester. Az Ízőrzők a helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett az adott települést is bemutatja, sorra veszi a helyi értékeket, és megkülönböztetett figyelmet szentel a hagyományőrző kézművesek, civil csoportok munkájának.

A tervezett forgatókönyv szerint a helytörténeti kiállítást Friktonné Bori, a Munkás Szent József-templomot Fisterné Marika mutatja be országnak-világnak. Az egyik jenői parasztháznál Kelemenné Gyöngyi egyebek mellett káposztás nokedlit is készít; a hagyomwányos jenői kuglóf titkáról pedig hogyhogy nem, három férfiú, Klima Gergő, Mudris Gábor és Németh Dominik lebbenti fel a fátylat; Budainé Margitka halétellel és pogácsával rukkol elő. A Jenői Asszonykórus népdalokkal szolgál, az alkotói társulást Bálint József faszobrász mutatja be.