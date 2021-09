Az iskolai játszótértől a tilosban parkolásig – Lakossági fórumon hallgatták meg az öreghegyi lakókat

Fontos öreghegyi gyűjtőutak – a Pozsonyi út, a Nagyszombati utca, a Zsolnai út, a Nyitrai utca, a Kassai utca – felújítását tervezi az önkormányzat. Állami támogatást igényel a számítások szerint 8,6 milliárd forintba kerülő felújítás.

Az Öreghegy északi részét, illetve Csalát is magában foglaló 12. számú választókörzet számára szerveztek szerdán lakossági fórumot az Öreghegyi Közösségi Házban.

Nézzük előbb az Öreghegy északi részét érintő, hamarosan sorra kerülő fejlesztéseket! Ezekről a körzet önkormányzati képviselője, Östör Annamária számolt be. Rövidesen jön a Kassai és a Sasvári utca közötti Verbói utca felújítása, s a Máriavölgyi út rossz állapotban lévő járdaszakaszainak javítása.

A környéken élők kérésének megfelelve, gyalogátkelőhely létesül a Kassai és a Vágújhelyi utca kereszteződésnél, készülnek a pontos tervek.

A Kossuth-iskola játszóterét átépítik. Östör Annamária elmondta, az ott most használatos fajátékok nem igazán váltak be; az újak nem fából lesznek.

Cser-Palkovics András polgármester szintén több fejlesztést, illetve tervet fölsorolt. Megemlítette, tavaszra készül el az Aranybulla-emlékmű nagyszabású átalakítása, s rövidesen megkezdődik az Öreghegyet kiemelten érintő multifunkciós sportcsarnok kivitelezése, amely új utakat és parkolókat is eredményez. Ismertette, rendelkezésre áll 46 millió forint állami támogatás az Öreghegyi Közösségi Ház felújításának első szakaszára.

Egy átfogó öreghegyi útfejlesztési program is képben van. A számítások alapján 8,6 milliárd forint kell, kellene rá; ebben az utak alatti közművek cseréjének költségei is benne vannak. A polgármester elmondta, Vargha Tamás országgyűlési képviselővel együtt azon dolgoznak, hogy erre a lehető legtöbb támogatást nyerjen el az önkormányzat. A polgármester rámutatott, több körben történhet csak meg a nagy gyűjtőutak – a Pozsonyi út, a Nagyszombati utca, a Zsolnai út, a Nyitrai utca, a Kassai utca – felújítása; nem lehet minden nagy forgalmú utcát egyszerre lezárni.

A fórumon szót kérő polgárok több közlekedési anomáliára is felhívták figyelmet; többek között a városgondnokság, a közterület-felügyelet és a rendőrség is képviseltette magát, így bőven volt kiket kérdezni. A tilosban parkolás és a gyorshajtás konstans probléma több helyen. Egy asszony – szavai szerint többeket képviselve – a Kassai utca és Fiskális út találkozása környékének közbiztonságára panaszkodott. Schekk Géza rendőr alezredes megkérte, hogy a fórum végeztével számoljon be neki a részletekről. A rendőr ígérte, utánajárnak a dolognak.