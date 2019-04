Az integrált szülő-csecsemő-kisgyermek konzultáció segít, ha egyedül nem megy

Magyarországon sem teljesen új módszer az integrált szülő-csecsemő-kisgyermek konzultáció, de nálunk egyelőre még nem annyira ismert. Kinek miben és hogyan tud segíteni a módszert alkalmazó szakember? Erről kérdezte a Gyerekvilág Anka Ágnes pszichológust és Rácz Klára gyógypedagógust, a pedagógiai szakszolgálat csecsemőkonzulenseit.

– Az integrált szülő-csecsemő-kisgyermek konzultáció a kora gyermekkor, vagyis a 0–3 éves időszakban használható módszer, amely a korai érzelmi és viselkedésszabályozási problémák – szaknyelven klasszikus regulációs zavarok –, a kapcsolati nehézségek és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét – mondta el bevezetésként Anka Ágnes. De fordítsuk magyarra, milyen problémák tartoznak ide? Többnyire sírás, krónikus nyugtalanság, alvási és táplálási vagy táplálkozási nehézségek, erős dac, dührohamok, agresszió, elváláskor heves szorongás, testvérféltékenység.

A regulációs zavaroknak számos okuk van

Egyénileg természetesen változó, mit nevezhetünk a normálistól eltérőnek, de általában azt, ami hosszú ideje – hónapok óta – fennáll és naponta többször is előfordul. Mondjuk sírás esetén azt jelenti, hogy naponta akár több órát is képes sírni a gyerek. Ám a szakemberek minden szülőnek segítenek, akik úgy érzik, problémát jelent számukra valamilyen jelenség kezelése – még akkor is, ha ez nem feltétlenül esik a „nem normális” kategóriába.

– A módszer elsősorban a szülőknek szól, hiszen ennyire kicsi gyerekekkel még nem lehet külön foglalkozni. Mindig a szülőkkel való kapcsolat fényében nézzük meg a gyermek problémáját. Minden foglalkozáson legalább az egyik szülő és a gyermek vesz részt – ideális persze az lenne, ha mind a két szülő jelen tudna lenni –, és miközben a gyermek szabadon játszik, mi a szülővel beszélgetünk. Nagyon sok minden szóba kerül ezalatt, de nyilván a probléma jellege határozza meg alapvetően a beszélgetés menetét – magyarázta Rácz Klára.

A regulációs zavarok hátterében számos ok állhat. Ilyenek lehetnek a szülők pszichés nehézségei, a gyermek temperamentuma, veleszületett vagy idővel kialakuló testi problémái, betegségei, a csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények vagy olyan környezeti tényezők, amelyek együtt nehezítik a szülő-gyermek kommunikációt és a közös érzelem- és viselkedésszabályozást.​

– Nagyon fontos, hogy az úgynevezett ülések soha nem arról szólnak, hogy a szülőt kritizáljuk, hiszen abban próbálunk segíteni, hogyan tud a gyermekével jobban bánni, az ő szükségleteire reagálni. A módszer a pozitív megerősítésre épül, vagyis annak a kiemelésére, ami jól működik a kapcsolatukban – tette hozzá Anka Ágnes, aki azt is elmondta, esettől függően kétheti gyakorisággal három-tíz ülés szükséges, egy alkalom pedig hatvan-kilencven percig tart. Ideális esetben első alkalommal az egész család – testvéreket is beleértve – jelen van, a későbbiekben azonban már nem kell, hogy ott legyenek.

Adódik a kérdés: mi történhet, ha nem kezelik a kicsinél a fentebb említett, regulációs zavarokat?

– Ezzel azt kockáztatjuk, hogy később valamilyen pszichés megbetegedés alakul ki. Például leválási nehézségek, indulatkezelési problémák, esetleg jóval később, mondjuk kamaszkorban megjelenő nehézségek. Ma már az is bizonyított, hogy a gyermek értelme akkor tud megfelelően fejlődni, gondolkodásban előrehaladni, majd az iskolában jól tanulni, teljesíteni, ha érzelmileg rendben van, biztonságban és szeretve érzi magát.