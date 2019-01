Az influenzajárvány miatt további intézményekben rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat

Péntektől teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) budapesti, balatonfüredi és hévízi telephelyein – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból.

Szintén teljes látogatási tilalom van a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban és a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézetben, illetve a megyében működő több ápolási otthonban is. Nem lehet a betegeket felkeresni a Semmelweis Egyetem I. Sz. belgyógyászati klinikájának hematológiai és nefrológiai részlegein, a transzplantációs és onkológiai központban, a gyermekgyógyászati és pulmonológiai klinikán, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Szívelégtelenségi és Szívtranszplantációs Klinika intenzív részlegén. Teljes körű a látogatási tilalom a Heim Pál Gyermekgyógyászati Köz­pontban is. Részleges látogatási tilalmat vezettek be a Bethesda Gyermekkórházban, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben és a törökbálinti tüdőgyógyintézet­ben. Szintén korlátozottan lehet a betegeket felkeresni a budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben és a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben.

