Az idei év végére elkészülhet Székesfehérvár első parkolóháza

A pénteki bejáráson már körvonalazódtak a parkolódíjak és a fizetési módok is.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Négyszintes, 4500 négyzetméteres parkolóházat épít Székesfehérvár a Távirda utcában, ahol a tervek szerint 143 autó és 11 motorkerékpár fér majd el. Az ütemterv szerint a munkálatok zajos részének vége felé közelednek – mondta el a pénteki bejáráson Kovács Péter, a kivitelező cég ügyvezetője, aki Cser-Palkovics András polgármesterrel együtt megköszönte a környékbeliek türelmét is. Az építkezés az idei év végére befejeződhet, s a következő év első felében vehetik majd birtokba az autósok az új parkolóházat. Ahol – hangzott el – óránként 298 forintért lehet majd parkolni reggel 8 és délután 18 óra között. Lehetőség lesz telefonos applikációval is rendezni a fizetést, de készpénzes és bankkártyás megoldás is a parkolni vágyók rendelkezésére áll.