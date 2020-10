Az esküvőjükre készülő párok élete az idei évben a folyamatos újratervezésről szól

A járványhelyzet miatt az idei évben kitolódott az esküvőszezon, így még most, októberben is sokan tartják a lagzit azok közül, akik nyár elejéről tetették át a nagy napot egy későbbi időpontra. A szigorítások miatt most elméletileg 23 órakor be kell zárni a bulit, így az éjféli menyasszonytáncot is el kell lejteni korábban. Vagy mégsem? Erről is beszélgettünk Kovács Kata ceremóniamesterrel.

– Március 13-án még volt egy esküvőm, akkor jelentették be a digitális oktatást – emlékezik vissza az idei év elejére Kovács Kata ceremóniamester, akinek ettől az időponttól kezdve – épp úgy, ahogy a házasulandó pároknak is – újra kellett szerveznie az egész életét, rendezvényeit, programjait. A rendezvények százfős korlátozása már március közepétől élt, így a nagyobb volumenű lagzikat akkor lefújták a párok, és áttették az esküvőt egy későbbi időpontra – sokan nyár végére, ősz elejére. A kisebb létszámú eseményeket azért megtartották, ám eljött az idő, amikor egyáltalán nem volt lehetőség esküvők, lakodalmak tartására sem. – Áprilistól június elejéig nem voltak esküvők, majd amikor a szabályok megengedték, először vidéken, majd Budapesten is elkezdődtek az esküvőszervezések. Így az idei nyáron lakodalom lakodalmat követett, hiszen ekkor ünnepeltek azok, akik eredetileg is így tervezték és azok is, akik eltolták az időpontjukat – mondja Kata, aki szerint olyan párok is akadtak, akik a jövő évi esküvőt hozták át az idei évre, mert azt gondolják, hogy a bizonytalanság akkor sem múlik el. Inkább megülték most a lakodalmat, s a jövő évi nehézségeket már házastársként élhetik át. A szerelem határai Az esküvőszervezés következő nagy nehézsége a szeptemberi határzár felállítása volt – mondja a ceremóniamester. – Sokan érkeznek ugyanis külföldről az esküvőkre, sőt gyakran maguk a párok is határon kívül dolgoznak. Ők nem kockáztathatnak – például ha pozitív tesztet produkálnak az esemény előtti héten, akkor már nehéz lemondani egy nagyszabású rendezvényt. A helyzet fokozódásával pedig a násznép is egyre bizonytalanabb, idősebbek, fiatalabbak egyaránt egyre gyakrabban mondják vissza a meghívást. Így vannak, akik ezért későbbre rakják az időpontjukat, míg mások ennek ellenére is megtartják – halljuk a tapasztalatokat. Előbbre hoztak mindent Az idei év tehát az esküvőjüket szervező pároknak és rendezvényszervőknek, ceremóniamestereknek a folyamatos újratervezésről szólt. Így az újabb szigorítás, hogy a vendéglátóhelyeken 23 órakor be kell zárni, már szinte meg sem kottyant nekik. – Mindenki teljes nyugalommal vette tudomásul, és kezdte el előrébb hozni a gyakran percre pontosan meghatározott lakodalmi menetrendet. Előbbre hozták a vacsorát, a programokat és persze az éjféli menyasszonytáncot is – világít rá a megoldási lehetőségekre a ceremóniamester. Ám a 23 órás zárás korlátozása nem vonatkozik minden helyzetre – mondja Kata, hozzátéve: –Előfordult, hogy 11-kor ugyan el kellett hagyni a helyszínt, de a bulit egy privát családi házban folytatták. A gyakorlat azt mutatja, hogy a nem vendéglátóhely kategóriájú, hanem szálláshelyként üzemelő helyeknek nem kell bezárniuk 23 órakor. Ha éttermi részben kezdődött meg a program, akkor azt el kell hagyni 23 órakor, de ha van rendezvényterem – ami ugye nem a vendéglátóhely része –, akkor ott bármeddig megtartható a lakodalom. Persze kézfertőtlenítő mindig mindenhol van, a templomban pedig elvileg kötelező a maszk, de a násznépnek, nem a menyasszonynak, vőlegénynek, papnak. Továbbá vannak önkormányzatok, melyek házasságkötő termében a polgári házasságkötés létszámát korlátozták, ennek is érdemes utánanézni szervezéskor – adja a tanácsot a szakember.