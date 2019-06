Az épülő csapadékvíz-elvezetés a kulcs Öreghegy utcáinak felújításához

Konstans probléma Öreghegyen a csapadékvíz elvezetése. A nagy levezetők folyamatban lévő kiépítése után itt az idő és a lehetőség a városrész kis utcáinak rendbetételére.

– Ugye ez egy szőlőhegy volt, ezt nem szabad elfelejteni. Itt az 1930-as évekig még építkezni sem lehetett. Volt egy-két ház, egy a hegybírónak meg még néhány másoknak, alsóvárosi, felsővárosi polgároknak. A hatvanas évek után földuzzasztották Fehérvár lélekszámát 45 ezerről úgy 120 ezerre – idézte föl Horváth Miklós Csaba, Öreghegy déli, a Pozsonyi–Fiskális–Nagyszombati–Budai utak határolta részének önkormányzati képviselője.

A Fiskális úton is épül a csatorna kanyargó rendszere a föld alatt

– Szabályozni kellett az utakat, mert nem volt szennyvízcsatorna. Gáz sem volt, víz nagyjából igen. A közművesítéshez ki kellett sajátítani területeket. Ez elkezdődött a 90-es évek elején. Majdnem 20 évig tartott, mire mindenkivel dűlőre lehetett jutni. A legszélesebb szabályozási szélesség 12 méter volt, no, 3-4 métert senki nem akart átadni a terciájából. Születtek kompromisszumok – folytatta. Ezért vannak sok helyütt keskeny, 7-9 méteres utcák Öreghegyen.

– 2010-ben elkezdtük a szennyvízcsatorna kiépítését Öreghegy e részén, 2013-ra készült el. Érdekesség, hogy 1913-ban kezdték el Székesfehérvár csatornázását a Belvárosban, 2013-ban fejeztük be. Száz évig tartott, de végre meglett – jutottunk a mához közel. – Ezután lehetett csak az útépítésekről beszélni. A déli részen van 75 vagy 76 utca, 52-vel még mindig probléma van, tehát van mit csinálni – ecsetelte a képviselő.

A csapadékvíz-elvezetés viszont még nincs megoldva.

Előbb a nagy levezetőket kell, kellett kialakítani, hogy rendben folyhasson le az esővíz a Fiskális útnál az Aszalvölgyi árokba, a Lomnici, Poprádi utak felől a Nagyszombati utcai árok irányába, a Pozsonyi útnál összegyűlt víz pedig a Berényi úton keresztül a záportározó felé. A Berényi út felújítása most zajlik, ahogyan a Fiskális úton is épül a csatornarendszer a föld alatt.

– Az elmúlt 4-5 évben ezek az előkészítő munkafázisok készültek el. Eztán tudunk majd foglalkozni az utakkal; a csapadékvíz elvezetésének kiépítésével együtt. Ahol kell, ahol célszerű, ott járda is épül – összegzett Horváth Miklós Csaba.

Idén őszre készül el a Poprádi és a Homonnai út. A járda­építésekről kikérik majd a polgárok véleményét. Ahol jobbára csak a lakók közlekednek, oda nem feltétlenül szükséges járda, ahol nagyobb az átmenő forgalom, oda igen.

Hasonló a helyzet Öreghegy északi részén is. A városrész önkormányzati képviselője, Östör Annamária a már felújított kis utcák közül ott a Bajmóci utcát hozta fel példaként: nehézséget okozott, hogy korábban nem volt alapja az utcának; ahogy általában a többi öreghegyi belső utcának sincs.

– Nem akarunk abba belemenni, hogy megint „mekk mesterkedjük” a kis utcák felújítását, hogy aztán tíz év múlva kezdhessük elölről. Amiket felújítunk, azokat rendesen, alappal, vízelvezetéssel együtt újítjuk fel – magyarázta.

Kiemelte, hogy elkészült a Pozsonyi út felső és alsó szakasza, a középső rész következik. Az Öreghegyet keleti irányban lezáró Nagyszombati utca tervei készen vannak. Értelemszerűen nem lehetett a városrészt nyugatról határoló Fiskális felújításával egyszerre belevágni abba is. Igazán jelentékeny, az élhetőséget emelő infrastrukturális gyarapodása Öreghegynek a tavaly átadott Túrózsáki úti szabadidőpark. A több mint 300 milliós beruházás részeként épült futó-, kosár- és focipálya, mozgáskorlátozottak számára kialakított kondipark, fitneszpark, játszótér, sétány.

Van még teendő

– Egy városrészt szépíteni is kell, a terek rendbehozatala, a szobrok restaurálása is mind-mind olyan feladat, amely által élhetőbb, barátságosabb lesz a környék – sorolta Östör Annamária a Bory teret, a Mária-szobor környékét, a Kassai utcai játszóteret, virágládák kihelyezését említve példaként. Az Öreghegyi Közösségi Háznál tavaly elkészült egy kemence, idén a teljes hátsó traktus megújult. Nemrég klimatizálták a Fanta Villa néven is ismert ház kiállítótereit. A körzet sulija, a Kossuth általános tavaly nyerte el az úgynevezett Boldog Iskola címet. A nagy látogatottságnak örvendő Bory-vár körül további parkolók szükségesek. A tervek között szerepel a Millenniumi emlékmű felújítása. A 2022-es Aranybulla-emlékévhez kapcsolódva pedig biztosan megújul a Csúcsos-hegy, vagyis az Aranybulla-emlékmű és környéke.