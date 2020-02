Az engedély nélkül felszerelt külső egység miatt akár feljelentés is lehet az ügy vége

Társasházak esetében időről időre visszatér a légkondicionálók és klímák felszerelésének kérdésköre, problémája. Olvasónk jelezte, hogy az egyik székesfehérvári társasházban egy engedély nélkül felszerelt légkondicionáló évek óta elhúzódó problémát eredményez a mai napig is.

A történet 2018-ig visszanyúlik, ugyanis ekkor szerelték fel a szóban forgó berendezést. Azon a nyáron a lakógyűlést követően – a lakóközösség egyetértésében – az érintett ingatlan tulajdonosát hivatalos levélben felszólították, hogy a külső egységet szerelje le.

A társasházi ügyintéző által kiadott tájékoztatóban kiemelték, hogy az egység több ponton is megsértette a szabályozásokat. Ennek hivatkozási alapjául az erre vonatkozó önkormányzati rendelet és a társasházi törvény szolgál.

A felszerelést jelezni kell a képviselőnek, egyúttal a szomszédoknak

A klíma felszerelése „nem a saját lakásban” történő munkálatnak minősül, mivel a kültéri egységet a közös tulajdonban lévő külső homlokzatra szerelik fel. A törvény szerint a felszerelés előtt ki kell kérni a közvetlenül érintett szomszédok hozzájárulását – alatta, felette és mellette lévő lakásokra vonatkozóan –, és legalább kétharmaduknak azzal egyet kell érteni. Emellett a klíma felszerelése előtt a közös képviseletnek jelenteni kell a külső egység felszerelési szándékát. A társasház tájékoztatójában kiemelték, a klíma felszerelése előtt a közös képviselet részére le kell adni egy tervrajzot, amely bemutatja, hogy hová kívánják elhelyezni az egységet, és a kondenzvizet milyen módon és merre fogják elvezetni. Fontos kiemelni, hogy a klíma külső egységének felszerelése csak az épület és a homlokzat sérülése és a környezet szennyezése nélkül valósulhat meg, figyelembe véve a páralecsapódás mértékét is. A közös képviselő által kiadott tájékoztatóban a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által kiadott településvédelemről szóló törvény is hivatkozási alapul szolgált. – Az épületek közterület felől és közhasználat elöl el nem zárható területről látható homlokzatán, tetősíkján újonnan égéstermék kivezetése, klímaberendezések kültéri egysége és antenna nem helyezhető el – olvasható a törvényben. Ennek értelmében a társasház bejáratának közvetlen közelében elhelyezett külső egység szabályellenesnek minősül.

Jelen esetben a tulajdonost felszólították az egység eltávolítására, amely ellen az érintett fél kérelmet nyújtott be, amelyben a hűtő-fűtő légkondicionáló berendezés eltávolítási határidejének meghosszabbítását kérte 2018 novemberében. Kérelmében a munkálatok magas költségeire hivatkozva – tekintettel az anyagi lehetőségére – kérte a közös képviselőt a kijelölt határidő meghosszabbítására. Írásos nyilatkozata szerint a munkálatok elvégzését 2019 augusztusa környékére ígérte. A társasház közös képviselőjét is megkerestük a problémával kapcsolatban, aki kérdésünkre elmondta, a tulajdonost felszólította a külső egység eltávolítására. A tulajdonos haladékot kért, amit ő jóindulattal meg is adott, hiszen nem akarta egy azonnali feljelentéssel hivatalos útra terelni az ügyet. Ennek ellenére a probléma kapcsán máig nem történt előrelépés. A következő lépés az Építésügyi Hatóság felé tett feljelentés lehet, amikor büntetés kiszabása mellett a hatóság leszerelteti a külső egységet, amelynek költségét a tulajdonosnak kell megtérítenie.

A kérdés kapcsán megkerestük a polgármesteri hivatal főépítészi irodáját, hogy megtudjuk, mi a teendő ilyen esetben. Kérdésünkre a hivataltól az alábbi választ kaptuk: „A településkép szempontjából meghatározó területen belül az elhelyezési szándékot településképi bejelentési eljárás során kell bejelenteni a polgármesteri hivatalnak, illetve országosan védett területen – például műemlék jelentőségű területen – és védett épületekben örökségvédelmi bejelentési eljárást kell lefolytatni, melyet a járási hivatalnak kell címezni.” Ezen területeken kívül a hatóságok felé sem engedélyezési sem bejelentési kötelezettség nincsen, ugyanakkor a vonatkozó jogszabályoknak meg kell felelni az elhelyezés során.

Fontos kiemelni, hogy az eset nem egyedi. A társasházi együttélés szabályozott, így bizonyos kereteken belül minden lakónak alkalmazkodnia kell a körülötte élőkhöz a békés együttélés érdekében.