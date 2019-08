Az előre nem tervezett, nem látott lehetőségekkel is jól tudtak élni Ercsiben

Amikor a képviselő-testület Győri Máté polgármester vezetésével 2014-ben megkezdte a munkát, az látszott, hogy infrastrukturális és szemléletbeli változásokra is szükség van – kezdte Győri Máté a ciklus értékelését.

– Úgy láttuk, hogy az ercsiek nem voltak kellően büszkék a saját városukra, az önbecsülésük sem volt arányban az értékeikkel. Ezen szerettünk volna változtatni, hogy ismét legyen egészséges büszkeségük, s megélhessék, hogy ercsinek lenni jó! Most, öt év elteltével azt érzem, hogy részben megtörtént a szemléletváltás: egyre többen vannak a rendezvényeinken, jobban össze tudjuk hozni az embereket, és több új vállalat is letelepedett a városban, míg mások bővítették tevékenységüket – fejtette ki a polgármester, és hozzátette: az infrastruktúra is fejlődött. Sikerült sok utat építeni, illetve helyrehozni, ám még így is bőven van elmaradás. Körülbelül a következő ciklus végéig lehetne eljutni odáig, hogy az összes út 92 százaléka szilárd burkolatú legyen. Vállalták, hogy minden évben átadnak egy új vagy felújított játszóteret – hamarosan egy újabb készülhet el.

Javult a közbiztonság

Tény, hogy a városban viszonylag magas volt a bűncselekmények száma: öt évvel ezelőtt évi 1400 regisztrált esetről lehetett tudni, mára ez a szám 160-200 körüli. A rend­őr­ség, a polgárőrség óriási erőfeszítést tett azért, hogy jó irányba változzon a helyzet, s a munkát segítették az önkormányzat mellett az ercsi lakók is. Külön hálásak lehetnek Papp György alpolgármesternek, aki munkacsoportban fogta össze a tevékenységeket.

Sok dolog megvalósult, de van még mit tenni

Az ígéretek nagy részét tehát betartották, s elvégezték a tervezett feladatokat – véli Győri Máté. Vannak elmaradások is, hiszen a vasútállomást nem sikerült felújíttatni, s az illegális hulladéklerakás még mindig gondot jelent. Igaz, az önkormányzatnak nincs minden ügyre közvetlen ráhatása, sokszor csak közbenjárni tud. Részeredmények azonban vannak: a vasútállomás ügyében sikerült egyezségre jutni, és most a kormány döntésére várnak, hogy kétmilliárd forintból megújulhasson az állomás és környéke.

Voltak olyan fejlesztések is, amelyeket nem terveztek előre, hanem alkalmi lehetőségekkel éltek. Az Eötvös József Általános Iskola külső és belső felújítását vagy a Napfény Óvoda Dózsa téri épületének energetikai felújítását tudták így elvégezni, s elkezdték az első mini bölcsőde építését. Mindezekhez pályázati forrásokat használtak, illetve az iskolánál a tankerület intézte az ügyet. Ezek mind sokakat érintő, fontos beruházások.

A pályázatok kihasználása kapcsán a polgármester elmondta: a beadott hazai pályázatoknak körülbelül a felét megnyerték, de az uniós, TOP-os forrásokat is sikerült jól lehívniuk. A megvalósítás már nem volt olyan egyszerű, hiszen az elnyert összeghez a legtöbb esetben még hozzá kellett tenni saját pénzt, mert az eltelt időben megnőttek a költségek. Hitelt azonban nem kellett fölvenni. A helyi cigányság helyzetét a polgármester úgy látja: a programokkal közülük is sokakat sikerült elérni és megmozgatni, számukra hasznos ismereteket tudtak átadni. A gazdaság élénkülése pedig azt is magával hozta, hogy elég sok, korábban munkanélküli ember el tudott helyezkedni. Ma már jóval kevesebben kérnek segélyt, mint pár éve. Győri Máté elmondta azt is: szeretnék a várost, az önkormányzatot előkészíteni arra, hogy egyre inkább meg tudjanak állni a saját lábukon is. Tehát növelni kell a saját bevételeket, az iparűzési adót. Ezért nagy erőket mozgatnak meg, hogy minél több céget, vállalkozást vonzzanak be az ipari parkba, a jelenlévőket pedig támogassák.