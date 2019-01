Az élményközpontú nevelést támogatják Pázmándon

Új, képesség, és készségfejlesztő játékokkal gazdagodott az óvoda, amely még tavaly karácsony előtt jutott 200 ezer forinthoz. a FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. és az intézmény saját alapítványának köszönhetően.

– Mivel az óvodában nagyon szegényes az eszközpark, a fejlesztőjátékaink is elég régiek már, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a pénzt olyan játékokra fordítjuk, amelyek a korszerű, élményközpontú nevelést és oktatást támogatják. A pénzből végül 9 ilyen játékot sikerült beszerezni, amelyeket a gyerekek a téli szünetet követően birtokba is vehettek. Egyébként mindegyiket valóban nagyon jó kézbe venni, mert vidám, színes és jó minőségű eszközök – mesélte Pordány-Horváth Ágnes óvodavezető, aki azt is elmondta, azért is kiválóak ezek a játékok, mert sokféleképpen lehet őket használni. Az óvónők nemcsak a játékokhoz mellékelt útmutatóban leírtak, de saját fantáziájuk és kreativitásuk szerint is tudnak játékos feladatokat adni az óvodásoknak és a bölcsődéseknek, amelyekkel különböző készségek és képességek – például memória, finommotorikus mozgás, vagy különböző matematikai készségek – fejleszthetők. Az, hogy egy eszközzel többféleképpen is lehet játszani azért is előnyös, mert így a gyerekek kevésbé unják meg őket.

– Sajnos annyi pénzünk nem volt, hogy minden csoportszobába tegyünk ezekből a játékokból egy-egy darabot, így jelenleg a szertárban tartjuk őket, ahonnan az óvónők igény szerint bevihetik őket a foglalkozásokra. Hosszú távon lehet persze az egyik cél az ilyen játékok számának a növelése is – árulta el az óvodavezető.

A tapasztalatok tehát igen pozitívak, nemcsak a gyerekek, de az óvónők is nagy örömmel használják az új játékokat.