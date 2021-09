Az elmaradt edzéseket a zánkai táborban pótolták a bicskei gyerekek

A pandémia idején lényegében nem edzettek, nem versenyeztek, fokozatosan térnek vissza a megszokott mederbe a bicskei kempósok. A zánkai tábor kiváló kezdet volt.

A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sport Egyesület edzője, Metzger Antal és önkéntesek vitték el Zánkára, a bicskei önkormányzati táborba a sportra kész gyerekeket. Közismerten szeretetteljes a légkör a bicskei „kempócsaládokban”, az önkormányzattól kapnak csupán támogatást. Pedig a sport népszerűsége pedig egyre nő, a bicskei egyesület tagja a Magyarországi Kempó Szervezetek Sportági Szövetségének, s a Bicske Kupa elismert a kempós körökben. Nagyon sok lány „harcol” több korosztályban ebben az önvédelmi sportban, hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt, de nem csupán a sport kap hangsúlyt náluk. Úgy működnek, akár más civil szervezetek, a közösségi élet szervezése része az összetartásnak. A közhasznú sportegyesület saját edzőterem megteremtésén fáradozik, keresik a megoldást. Sajnos, a kényszerű szünet miatt nem tudtak rangsor-pontokat sem szerezni, most pótolják nagy erőkkel a kimaradást a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tornacsarnokában.

Az évnyitó előtt nem sokkal, idén negyedszer rendezték meg a sportegyesület edzőtáborát Zánkán, a Biatorbágyi Skorpió Harcművészeti Sportegyesület tagjai is csatlakoztak hozzájuk. „Népes, mozgásra és közösségi életre vágyó csapat lakta be a tábor faházait” – számolt be róla Metzger Antal, hatdanos, feketeöves kempómester, egyesületi elnök. Az alapprogram napi három edzés volt, szigorúan meghatározott tartalommal, idővel, intenzitással. A jelenlévő mesterek egyénileg, több esetben egymást is segítve vezették le a foglalkozásokat. A tréning mellett különféle feladatok is várták a kempókákat; pihenésre, játékra is jutott idő. A hagyománynak számító kempós számháború sem maradt el.

A záróestre családtagokat is meghívtak, magas szintű kempó-bemutatót tartottak az éppenséggel nem pihenéssel eltelt nyaralásról, az edzőtábor a munka terepe! Frenetikus táncesttel zárták a búcsúszombatot, s a mester másik szenvedélye, a gasztronómia is főszerepet kapott. Finom kovászos kenyeret, péksüteményeket készít a szabadidejében, s már most szervezi az élesztő-hús-kovász „bulit” a sportos gyerekeknek és családjuknak. Ezt mindenki várja, kiválóan szokott sikerülni. A Bicske Szíve Park városi kemencéjénél lesz hamarosan a kulináris élmény-esemény.