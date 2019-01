Az éhező gyerekeknek, a rászoruló felnőtteknek egész évben segíthetünk

Elmúlt a karácsony, s vele együtt valószínűleg a nagy adakozási kedv is. Pedig a rászorulóknak egész évben lehet segíteni egyénileg vagy szervezeteken, magánszemélyeken keresztül. Tapasztalatokról kérdeztünk.

Talán mindenki tapasztalta már magán, hogy karácsony előtt nagyobb hajlandóságot mutat az adakozásra. Szívesen tölt meg például egy cipősdobozt játékkal, édességgel, hogy az adott szervezeten, intézményen, magánszemélyen keresztül eljusson olyan gyerekekhez, akik rosszabb körülmények között élnek, s nem biztos, hogy Mikuláskor vagy karácsonykor kapnak ajándékot. Van, aki ilyenkor utal át nagyobb összeget a szegénységben élőket támogatók számára, más ételosztáshoz adakozik, megint más tartós élelmiszerek, piperecikkek gyűjtéséhez csatlakozik.

Az adakozást ne lomtalanításnak tekintsük!

A jó szívű adakozásnak számtalan módja lehet, és ezek valamelyikével ilyenkor általában élünk is. A karácsony elmúltával azonban elfogy a lendület, az emberek a nagy vásárlási láz után a pénzükből is kifogynak valamelyest, így az elkövetkező ünnepmentes időszakban visszafogottabban érkeznek a felajánlások. Pedig az adománygyűjtő szervezetek ilyenkor is dolgoznak, s egyénileg is lehet jót tenni másokkal. Akár csak azzal, hogy az otthon feleslegessé vált, de még fogyasztható kész ételt elvisszük egy ételgyűjtő szekrénybe, vagy átadjuk hajléktalanoknak. Erre többen fel is hívják a figyelmet. A Gyermekétkeztetési Alapítvány kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy az éhező, nélkülöző gyerekeken, családokon segítsen. Az elnök, Kromek Henriett megerősítette: valóban karácsonykor, illetve az ünnep előtt érkezik a legtöbb felajánlás.

Komoly, kialakult kapcsolatrendszer

Idén például két-három kamionnyi élelmiszer-adományt kaptak, amelynek tartalmából egységcsomagokat készítettek, s ezeket osztották szét. Feladatuk alapvetően a koordinálás, vagyis a felajánlások eljuttatása a megfelelő helyekre. Az élelmiszerek mellett ilyenkor ruhát és játékot is kapnak. Télen jellemzően jobban odafigyelnek azokra, akik nehezebben oldják meg a fűtést, nekik tűzifaosztással segítenek. Továbbá a gyógyszervásárlásba is besegítenek. A 25 éves alapítványnak már komoly, kialakult kapcsolatrendszere van, önkormányzatok, családsegítő szolgálatok révén érnek el a rászorulókhoz. Sok levelet kapnak azonban közvetlenül családoktól is. A szükséget szenvedőket egész éves programjaik révén próbálják támogatni. Úgyhogy mindig szívesen veszik a felajánlásokat, s ha marad a karácsonyra küldött tárgyi adományokból, azokat január során szét is osztják. A gyerekek szülinapi zsúrjáról, a vidám rendezvényekről ismert Andi bohóc is mozgósítja segítőit december táján. Idén már nyolcadik éve szervezett gyűjtést, amelyben Mikulás-csomagokat kért fogyatékos, halmozottan sérült fiataloknak.

Először baráti, ismerősi körben ment a híre a kezdeményezésnek, a közösségi oldalaknak köszönhetően azonban ma már szélesebb kör tud csatlakozni. Andi ilyenkor csomaggyűjtő pontokat keres, s nála is lehet csomagokat leadni például üzletközpontokban. Tapasztalatai szerint sok a jó szívű adakozó, idén például hétszáz csomag jött össze. Adnak ilyenkor mást – használt ruhákat, játékokat – is, ami szintén hasznos lehet. A gond csupán az, hogy néhányan amolyan lomtalanítási akcióként tekintenek erre a lehetőségre, és olyan dolgokat ajánlanak föl, amelyeknek nem igazán tud örülni a megajándékozott – mondta Andi bohóc. Az adományokat ő maga válogatja át, ám a csomagokat nem nyitja ki. Az egyebek között azonban talált már enyhén koszos, szagos plüsst vagy törött nippet – ezek például nem igazán oda valók… A következő karácsonykor folytatja a gyűjtést, de már szigorúbb feltételekkel. A Mikulás- csomagokon kívül csak új, bontatlan csomagolású tárgyakat fogad el.

Az adakozást gyakran a bizalmatlanság akasztja meg

Vajon megbízható a szervezet, a személy, akin keresztül felajánlást teszünk? Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete az átláthatóság érdekében jött létre. Szóvivője, Cseh Balázs elmondta: a legnagyobb biztosíték alapvetően a személyes kapcsolat, az ismeretség. Ezen túl a testület által kiadott „etikus adománygyűjtő szervezet” védjegy is megnyugtathatja az adakozót. Testületükhöz azonban önkéntes a csatlakozás, tehát attól még, hogy egy szervezet nem a tagjuk, és nincs ilyen védjegye, nem biztos, hogy megbízhatatlan. Hozzájuk viszont csak bizonyos feltételeknek való megfelelés után lehet csatlakozni, a tagok ezután automatikusan megkapják a védjegyet. Eddig országosan 30 szervezet lépett be hozzájuk.

