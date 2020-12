Az egykori Köztársaság mozi szó szerint nagy lehetőségeket jelent

Mint ismeretes, megújul a filmeket már régóta nem vetítő várkörúti Köztársaság mozi, új funkciókat nyer a történelmi belváros közvetlen közelében található kultúrtér. Megvan a kivitelező, kerekítve nettó 2,6 milliárd forintért dolgoznak.

A moziból kőtár lesz. Itt kapnak majd helyet a 16. században fölrobbant tornyú királyi bazilika, magyar koronázótemplom ránk maradt kövei: egy látványraktárba kerülnek. A Középkori Romkert, vagyis a Nemzeti Emlékhely ideiglenes látogatóközpontja is az újjáalakuló épületben lesz. Még egy szeptemberi tájékoztatón mondta el lapunk kérdésére Cser-Palkovics András polgármester, hogy a végleges látogatóközpont kialakításának majd a Nemzeti Emlékhelynél kell megtörténnie. Mindenesetre ez a mostani is közel lesz hozzá. Az átalakuló mozi válik az Árpád- ház kutatóintézet központjává is, amely majd a Városi Levéltár égisze alatt működik. Vagyis kulturális, tudományos és turisztikai célokat is szolgál majd az egykori filmszínház.

Több mint kétezer négyzetméteres lesz a várkörúti épület hasznos alapterülete

Múltja és jövője

A mozi épülete 1937-39 között épült, Hübner Tibor tervei alapján; eleve filmszínháznak. Az emeleteken pedig a belső teraszra nyíló lakásokat alakítottak ki. A lakások persze ezután is megmaradnak. A mozit az 1999-ben átadott Alba Plaza, pontosabban az abban kialakított soktermes, modern mozirendszer szorította háttérbe, ahogy közeli konkurenciáját, a ma már szórakozóhelyként, könnyűzenei koncertteremként, egyetemi klubként funkcionáló Petőfi mozit is. Az Árpád-ház Program részét képező nagyberuházás – amelyhez hozzátartozik az Aranybulla-emlékmű felújítása is a város szélén, a Csúcsos hegyen – összesen 3,5 milliárd forint állami támogatásból valósul meg. Székesfehérvár városa az ősszel írt ki nyílt közbeszerzést a mozi átépítésére, a kőtár, a látogatóközpont kialakítására, az eljáráson három cég vett részt. A projekt része előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása, múzeumi kiállítási szolgáltatások megalapozása, villamos szerelési munkák, asztalos- és ácsipari szerelés, illetve információs technológiai szolgáltatások, benne tanácsadással, szoftverfejlesztéssel. Új parkolók is épülnek. A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Székesfehérvár a napokban közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A nyertes ajánlattevő a fehérvári Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. Székesfehérvár városa és a Fehérép november 27-én szerződést kötött.

A beszerzés, tehát a kivitelezés végleges összértéke áfa nélkül: 2 milliárd 639 millió forint.

A kivitelező feladatai

További két cég tett még ajánlatot: a budapesti Interton Elektroakusztikai Kft. és a szintén fehérvári SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. Az említett dokumentum tartalmazza a közbeszerzés részleteit is. Ebből kiderül, az újjáalakuló épület hasznos alapterülete 2034 négyzetméter lesz; 1746 négyzetméter beltér, 288 négyzetméter kültér. A kivitelező feladatának része a beépített, zárt sorú moziépület belső bontása, illetve víztelenítése. A pince és a fölötti födém megerősítése, a beázásmentesség kialakítása prioritást élvez. A talajvíznyomás elleni szigetelés is a beruházás része. Az épület belső terei teljesen átalakulnak. Csak a födém mérete mintegy kétezer négyzetméternyi lesz. Acéltokos külső nyílászárókat kap a mozi-kőtár, hozzájuk egyedi rácsok, vízelvezetők, zsaluk, korlátok és kapuk „szegődnek”. Egyedi bútorok és gipszbeton polcrendszerek is kiépülnek, napelemrendszer kerül az épület tetejére. A kiállítási tér is létrejön. Az egykori emeletes nézőteres filmszínház, illetve a hatalmas vászon helye nagy belmagasságot igényelt, ez a kiállítás számára is – a szó szoros értelmében – nagy lehetőségeket jelent. Egyebek mellett kőtartó plexi posztamensek kerülnek az épületbe, s 88 vitrin kap megvilágítást. A kiállítótér hangosítását, megvilágítást is a nyertes cég alakítja ki.