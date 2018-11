Az egyik körforgalmat felújították, a másik most készül Móron

Próbára teszi a lakosság türelmét a sok útépítés a városban, ugyanakkor tisztában van vele mindenki, hogy a rendkívül forgalmas Deák Ferenc utcát és annak közvetlen környezetét rendbe kell tenni, és már kezd is kibontakozni az új körforgalom környezete Mór szívében.

Nagyszabású építkezések, korszerűsítések és turisztikai fejlesztések gazdagítják a város gazdasági erejét. A 2020-ig tartó uniós finanszírozású pályázatok megvalósítása kezdődött, melynek keretében Mór több mint 20 programot valósít meg az elkövetkezendő években. A 81-es számú főútig vezető Dózsa György utca rekonstrukció­jának fontos része volt a körforgalmi csomópont felújítása a Városháza előtt. Az útépítésekkel és útfelújításokkal párhuzamosan energetikai beruházások is zajlanak. Több önkormányzati épület lesz egyszerre szebb és korszerűbb, köztük a zeneiskola és a Zrínyi utcai tűzoltósági épület.

A piac területe nagyobb lesz és korszerűbb

Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy régi tartozás ez a lakosság felé, hiszen még a gázberuházás után kaptak ígéretet az itt élők, hogy a Deák utcában helyreállítják az utat, és ez most meg is fog történni. Mint fogalmazott, biztonságos lesz az új útszakasz mind a kerékpárosok mind pedig az autósok számára. A Deák–Vértes kereszteződés mindig kritikus pontja volt a móri közlekedésnek, ám most a komoly beruházás félidejéhez érkeztek a kivitelezők. Ez a fejújítás már nem meglevő pályán történik, hanem érinti az utak melletti területeket is. Nehezíti a helyzetet, hogy a csomóponton áthaladó összes közművet, csatornát, vezetékeket ki kellett váltani. – Sokan kérdezték, minek ide körforgalom, de a Vértes és a Kodály Zoltán utca nem szemben csatlakozik a Deákba, hanem párhuzamos eltolással és ezek a fonódások rendkívül balesetveszélyesek. Így gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés – mondta Fenyves Péter polgármester.

A piac területe is nagyobb lesz és korszerűbb, igazodva a megváltozott igényekhez és bár most a nagy és problémás szakaszok készülnek el előbb, de a városvezetés ígéreteinek megfelelően a kisebb utcák is várhatják, hogy megszépüljenek, megújuljanak. Az új körforgalom kialakítása után már nem lesz akadálya, hogy eljusson a Deák utca új, sötét aszfaltcsíkja a 81-esig.