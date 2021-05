Az Egyesült Államokban lesz a fehérvári Zoé első, fontos műtétje

A Mészáros Csoport nagy összegű támogatással segítette a gyűjtést, amit a kis Zoé gyógyulásának érdekében sok segítő szándékú ember támogatott.

Szaller Zoé 2019 decemberében született, ám a jobb lábán a szárkapocscsont jóval rövidebbre fejlődött ki a bal oldalinál, ráadásul csak négy ujja van a jobb lábfején, és a bokája is furcsán kifelé fordult. Az egész világon csak kevés olyan kórház akad, amely célzottan egy ilyen baj orvoslásával foglalkozik, ezért Zoé szülei annak ellenére, hogy teljesen megbíznak az itthoni doktorokban, elfogadták, hogy az Egyesült Államokban kell elvégezni legalább az első bokaműtétet, mivel az jobb eredményt hozhat. Az operációt egy baltimore-i kórház szakorvosa vállalta el, de a hazai biztosítás nem támogatja ezt a külföldi beavatkozást, amelynek ára mintegy 20 millió forintnak megfelelő dollár. A szülők „Zoé Útja” elnevezéssel alapítványt hoztak létre, amelynek nem csak a gyermek műtétjéhez és rehabilitációjához szükséges anyagiak előteremtése, de a magyarországi gyermek ortopéd sebészet támogatása is a célja. Történetüket nemrégiben megosztottuk olvasóinkkal, s részben talán ennek is köszönhető, hogy – miután sok adományozó mellett, a Mészáros Csoport is segítette a családot -, Zoé első műtétjének már nincs anyagi akadálya.

– Hatalmas örömmel tölt el minket, hogy elmondhatjuk, a sok segítségnek köszönhetően az első bokaműtéthez szükséges pénz együtt van – mondta Szaller-Paksi Gyöngyi, Zoé édesanyja. – Az elmúlt hét végére a Talentis Agro, a ZÁÉV, a Hungarikum Alkusz és a TV2 nagy összegű felajánlásával elértük az alapítvány elsődleges célját: köszönet érte a Mészáros Csoportnak és minden jó szándékú támogatónak! Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sokan segítenek. Nagyon nehezen vágtunk bele a gyűjtésbe, de az a nap már nagyon távolinak tűnik. A család azt kéri, akinek módjában áll, továbbra is támogassa a segítséget kérőket. Ők maguk is ezt tették egész életükben főként a hajléktalan-ellátás területén. Az élet úgy hozta, most megtapasztalták, milyen a „másik oldalon” állni.

– Kezdetben kiszolgáltatottnak érzi magát az ember, aztán amikor kiderül, mennyien vannak melletted és mennyien támogatnak, megfordul a világ. Az elmúlt hetekben többször csak egy pillantás, egy szó elég volt ahhoz, hogy erőt adjon nekünk. Az alapítvány továbbra is fogad támogatásokat, ám a továbbiakban kapott segítséget az egyéb járulékos költségekre, későbbi kezelésekre, esetleges műtétekre és további alapítványi célok megvalósítására szeretnénk felhasználni. A kis Zoé útját a szeretet, az együttérzés és a jó szándékú tenni akarás taposta ki.