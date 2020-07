Az EFOTT fesztivál sem kerül megrendezésre augusztus végén

Gulyás Gergely csütörtök délután jelentette be, hogy a zenés-táncos rendezvényekre való korlátozások továbbra is érvényesek, így az idei rövidre tervezett fesztiválszezonnak is búcsút mondhatnak a bulizni vágyók.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Az EFOTT fesztivál augusztus végén került volna megrendezésre, méghozzá a 45. születésnapját ünnepelte volna. Az EFOTT sajtóközleménye: Az EFOTT szervezői nevében ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a szabályzás értelmében a 2020-as EFOTT fesztivált nem tudjuk megtartani. Értelemszerűen szomorúan, de tudomásul vettük a tényeket. Mindemellett bízunk abban, hogy sikerül egy olyan támogatási rendszert kialakítani, amely mind a zenészeknek, mind a hozzájuk tartozó stábtagoknak segítségére lesz, és amely mentén mi is fenn tudjuk tartani szervező, résztvevő kollégáink számára a stabil munkahelyet. A 2020-as EFOTT-ra elővételben vásárolt jegy- és bérlettulajdonosoknak lehetőséget biztosítunk a voucherek 2021-es évre való átvitelére, illetve 3%-os kezelési költség mentén történő visszaváltására is. A fesztiválozókat arra kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, használják fel jegyüket a következő nyáron, ezzel segítve a jövőre vonatkozó szervezési munkálatokat. A jegyek 2021-re történő átkonvertálásával kapcsolatban a vásárlóknak jelenleg nincs teendőjük, a voucherek automatikusan érvényessé válnak a 2021-es EFOTT-ra. Akik a visszaváltás mellett döntenek, a https://efott.hu/ oldalon hamarosan tájékozódhatnak az ügyintézés részletes menetéről.