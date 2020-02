Az áprilisi katasztrófavédelmi versenyre készülnek a csókakői iskolások

A helyi általános iskola növendékei közül egyre több választja a tűzoltó szakkört. A 16 fős alakulat idén is megméretteti magát a területi Katasztrófavédelmi Versenyen.

A Csókakői Önkéntes Tűzoltók elszánt, ám maroknyi csapata már nem aggódik a jövő, az utánpótlás miatt, ugyanis négy éve újabb és újabb évfolyam tanulói ismerkednek meg olyan fogalmakkal mint a tűzmegelőzés, tűzoltás, vagy az elsősegélynyújtás. A fiatalokat érdekli a tűzoltók, illetve az önkéntes tűzoltók világa, így egyre többen választják ezt a speciális szakkört, annak ellenére, hogy meglehetősen széles az iskolában a választék. Még télen is hajlandók elmenni a gyerekek, pedig a hidegben legtöbbször csak a nem kifejezetten izgalmas elméleti oktatás jut nekik osztályrészül, ugyanis talán a Gróf Nádasdy Tamás Általános Iskola az egyetlen olyan nyolc osztályos általános iskola a megyében, aminek még mindig nincs tornaterme. Korábban volt egy közepes tanterem, amit erre a célra használtak, ám a bőven száz feletti gyermeklétszám miatt tanteremmé kellett alakítani.

A téli hónapokat, valamint az esős napokat tehát ugyanabban a padban töltik, ahol egész nap ülnek, de a lelkesedésük semmit sem lohad. Most éppen a területi katasztrófavédelmi versenyre készülnek, ami április elején lesz a fehérvári Bregyó központban. Felső tagozatosok és középiskolások versenye ez, ám a szakkör vezetője, Weiger Lajos ÖTE elnök elviszi az alsós kis tűzoltókat is, hogy ismerkedjenek a versenyhelyzettel. Azóta nyomó- és fedőkötést tanulnak, fogalmakat magolnak, homokzsákból gátat építenek, elképzelt káreseteket jelentenek be a szabályoknak megfelelően nemlétező diszpécsernek, egyszóval minden olyan élethelyzetre van azonnali, szakszerű válaszuk, amit sok felnőtt sem tud jól kezelni. És ha valaki azt gondolná, hogy a mai gyerekeknek ez túl sok iskola mellett, mert nagyon kifáradnak, az téved. A kezük folyamatosan a magasban van, mert a sok hasznos tudás elsajátítása közben ezer meg ezer újabb kérdésük van.