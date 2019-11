Az Agrya Vesd bele magad! programja célba talált Fejérben

Kezdeményezésükkel nagyon sok kisgyermeknek okoztak boldog perceket, órákat. Finomabb, mint a bolti! – szögezték le egytől egyig. Ha lehet, jövőre is beneveznek!

Baglyos Boglárka 2. osztályos kisdiák és családja is bekapcsolódott a programba. Az egyébként nem családi házban élő székesfehérvári családnak van egy kiskertje a zámolyi szőlőhegyen, ahová tavasztól őszig kijárnak kertészkedni. Bogi szeret vetni, szerinte ez az egyik legizgalmasabb feladat, mert lehet ásni, túrni a földet. Megkapták a magokat, például borsót, céklát, répát, ezeket kellett elvetni, utána pedig figyelték, gondozták a növényeket. Bogi leginkább locsolt, a kapálást és a gazolást a felnőttekre bízta. Aztán hamarosan elérkezett a várva várt pillanat, amikor a zöldségek termést hoztak, és leszedték a friss répát, borsót.

Zámolyi, seregélyesi, bakonycsernyei és sárosdi kis kertészek

Ennél is nagyobb élvezetet jelentett azonban a finomságok elfogyasztása, például levesben vagy salátaként. A fagyasztóba is került jó néhány adag. Bogi szerint sokkal jobb az otthon nevelgetett zöldség, gyümölcs: finomabb, mint a bolti! A 7 éves Ványi Huba azért jelentkezett családjával, mert már tavaly is volt egy kis konyhakertjük seregélyesi udvarukban, és idén is tervezték újra kialakítani. A kapott zöldségeket néhány újabbal és gyümölcsökkel kiegészítve alakították ki a terciát, melynek gondozásában a család minden tagja részt vett. Huba anyukájával és két testvérével együtt gondozta a veteményest. Élvezték a szabadban eltöltött időt és a kerti munkát, persze a felnőtt kéznek a gyomlálásnál erősen be kellett segíteni. A locsolással nem volt gond, azt a lurkók nagyon élvezték, sőt néha úgy adódott, hogy az esti órákban, a kánikulában egymást is lelocsolták a gézengúzok. A termények betakarítása és elfogyasztása a saját portáról még ennél is élvezetesebbnek bizonyult. Az e- mailben kapott céklás sütemény elkészítését is kipróbálták, finomnak ítélték, de többségét inkább savanyúságnak tették el télire.

Lelkes munkával a szélforgó is elkészült, a munkában apuka segített a fiának. Paradicsomból, paprikából, kápia- és kaliforniai paprikából, valamint sárgarépából mindennap került az asztalra. Huba sok szeretettel gondozta a kertet, és nagyon büszke volt a zöldségeikre. Jövőre is szívesen pályáznának. Punk Izabella 10 éves. A bakonycsernyei családnak mindig is volt veteményes kertje, a fruska megszokta, hogy nem kell mindenért a boltba menni. Az iskola közösségi oldalán osztotta meg az Agrya pályázatát, erre figyeltek fel, és pályáztak. Minőségi vetőmagokat kaptak, megelégedéssel láttak neki a veteményezésnek. A kert hamar családi programmá vált, sokat szorgoskodtak együtt az ágyások körül.

Izabella az ültetésből és a locsolásból vette ki a részét, de a gazolásban is segédkezett. A kerti munkákból sokat tanult, de a család is. Egy biztos: a kártevők ellen nehéz a védekezés, de vegyszerekkel csak szőr mentén dolgoztak. A leányzó jó étvággyal fogyasztott mindent, amit a kiskert kínált. Most már a lecsót és a céklát is megeszi! A program sok segítséget nyújtott számukra, közösen olvasták a hírlevelet, a termesztési segédletet, megfogadták a jó tanácsokat. A kert őszre letermett: az utolsó cékla és sárgarépa is kikerült a földből. A család úgy érzi: amiért Izabella kapta a magokat, jobban a magáénak érezte a feladatokat is. A sárosdi Vinoczai Zétény kilenc és fél éves volt, amikor a közösségi oldalon rábukkantak az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által kínált lehetőségre. Beküldték a pályázathoz szükséges rajzot, s márciusban meg is kapták a veteményes csomagot.

A srác lelkesen vetette bele magát a munkába: elsőként a paradicsomot ültették poharakba, ládába, hogy bent a lakásban nevelgessenek belőlük szép palántákat. Áprilisban aztán szépen sorban mindent elveteményeztek. Mivel egyébként is művelik a kertjüket, Zéténynek leválasztottak egy részt, ahová a kapott magokat vetette. Persze a lelkesedése kicsit alább hagyott, mikor már kapálni, gazolni kellett… A locsolást viszont nagyon szerette, abban napi szinten részt vett. Minden alkalommal nagy örömmel töltötte, ha az ő kis kertjéből szedték a répát, salátát vagy éppen a paradicsomot.

Étkezési szokásai azonban mit sem változtak: amit eddig nem evett meg, azt most sem eszi! Az Agrya kezdeményezését kitűnőnek tartják szülei, a szövetség sok kisgyermeknek okozott ezzel a lehetőséggel boldog perceket. S az sem elhanyagolható, hogy anyagilag is nagy segítség lehet a vetőmagcsomag egy-egy nehezebb helyzetben lévő családnak. Remélik, jövőre is folytatódik a program, mert ők biztosan pályáznak akkor is!